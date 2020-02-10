К сведению населения: планируется строительство 40-квартирного жилого дома по переулку Доватора

Источник материала: Клiч Радзiмы

В 2020 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию 40- квартирного жилого дома по переулку Доватора в г.п. Шарковщина. Проектом предусмотрено строительство 5-этажного 2-х подъездного жилого дома, парковки на 40 машино-мест, озеленение и благоустройство прилегающей территории. Стоимость строительства одного квадратного метра ориентировочно составляет 1300 белорусских рублей. Площади квартир составляют ориентировочно: 3-комнатная — 76,86 кв. метра, двухкомнатная — 59,41 кв. метров, однокомнатная — 42,73 кв. метра.

Предлагается проработать вопрос с организациями о строительстве квартир ведомственного жилищного фонда для предоставления их работникам, в т.ч. молодым специалистам, а также о доведении данной информации до работников организаций в целях строительства квартир гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с предоставлением государственной поддержки по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240.

В. Ф. Буко, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома