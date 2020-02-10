﻿ К сведению населения: планируется строительство 40-квартирного жилого дома по переулку Доватора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К сведению населения: планируется строительство 40-квартирного жилого дома по переулку Доватора

10.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

К сведению населения: планируется строительство 40-квартирного жилого дома по переулку ДоватораВ 2020 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию 40- квартирного жилого дома по  переулку  Доватора в г.п. Шарковщина. Проектом предусмотрено строительство 5-этажного 2-х подъездного жилого дома, парковки на 40 машино-мест, озеленение и благоустройство прилегающей территории. Стоимость строительства одного квадратного метра ориентировочно составляет 1300 белорусских рублей. Площади квартир составляют ориентировочно: 3-комнатная — 76,86 кв. метра, двухкомнатная — 59,41 кв. метров, однокомнатная — 42,73 кв. метра.

Предлагается проработать вопрос с  организациями о строительстве квартир ведомственного жилищного фонда для предоставления их работникам, в т.ч. молодым специалистам, а также о доведении данной информации до работников организаций в целях строительства квартир гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с предоставлением государственной поддержки по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240.

 

В. Ф. Буко, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства  райисполкома

Comments are closed.

« Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019»
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика