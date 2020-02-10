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Беларусь и Россия к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны рассмотрели ряд вопросов миграционной тематики. Так, в ближайшее время начнут подготовку соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информацией в области миграции собственных граждан. Кроме того, участники встречи обсудили подготовку служб к некоторым международным спортивным событиям.
Дмитрий Демиденко, заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России:
К логическому завершению подходит создание концепции миграционной политики Союзного государства. Ожидается, что в ближайшее время он будет утвержден главами государств. Уже подготовлен и план по реализации. Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадает общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства.
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом стало известно по итогам заседания...
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