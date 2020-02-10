Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония

Источник материала: СТВ

Новости мира. В ночь на 10 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоялась 92 церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Больше всего наград получил южнокорейский фильм «Паразиты».

Итак, изучим 10 основных категорий.

Приз за лучший фильм получила кинокартина о классовом неравенстве «Паразиты». Ранее этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а также приз актерской гильдии США за лучший актерский состав.

«Паразиты» также выиграли в ещё трёх номинациях – «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм».



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Лучшим актёром был признан Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в психологическом триллере «Джокер».

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Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в драматическом фильме «Джуди». Фильм рассказывает историю знаменитой американской актрисы Джуди Гарленд.



Фото: instagram.com/theacademy

Лучшим актёром второго плана был избран Брэд Питт за роль Клиффа Бута в комедийно-драматической кинокартине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».



Фото: instagram.com/theacademy

Лучшей актрисой второго плана была признана Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в фильме «Брачная история». Кинокартина рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается семья во время бракоразводного процесса.

Приз за Лучший адаптированный сценарий получил режиссёр и сценарист фильма «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити.

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Фото: instagram.com/theacademy

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стало продолжение популярного мультфильма – «История игрушек 4».

Для Питта это первый «Оскар» за актёрскую работу, а режиссёр Пон Чжун-Хо был просто невероятно рад, что его кинокартина «Паразиты» победила в 4 из 6 заявленных номинаций.



Фото: instagram.com/theacademy

Кстати, ещё одной особенностью церемонии является красная дорожка, после которой все обсуждают наряды знаменитостей.