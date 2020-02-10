|
Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре сложнейшие операции Росса на сердце провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вмешательства прошли под руководством одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса.
Первую подобную операцию наши специалисты провели 10 лет назад у 11-месячного ребенка. Вторую в срочном режиме – в июне прошлого года. В этот раз в руки кардиохирургов попали четыре ребенка с самыми сложными патологиями аортального клапана. Один случай оказался и вовсе уникальным. По словам профессора, анатомия, с которой столкнулись врачи, встречается крайне редко.
Операции состояли из нескольких частей, врачам приходилось останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких вмешательствах принимает участие команда из 15 специалистов.
Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
В мировой практике операцию Росса выполняют реже, чем пересадку сердца. Она очень сложна и требует колоссального опыта хирургов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира
Новости Беларуси. Четыре сложнейшие операции Росса на сердце провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)