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Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Закаты красные дело уже привычное, а вот восходы... Было необычно и красиво.

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

Хотите узнать, почему это происходит? В воздухе всегда содержится некоторое количество очень небольших по размеру твердых частиц – пыли. Эти частицы, а также и сами молекулы воздуха рассеивают солнечное излучение, иначе говоря, ослабляют прямой пучок света, проходящий от Солнца к наблюдателю. Причем излучение голубого цвета (с более короткой длиной волны) рассеивается сильнее, чем излучение красного цвета. Именно поэтому вечером, когда Солнце находится очень низко над горизонтом, нас достигают преимущественно его красные лучи, проходящие через большую толщу воздуха почти без потерь.

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

И никакой мистики... Просто красиво.

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...
 Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

Вам понравился сегодняшний "кровавый" восход солнца? Не заметили? Тогда смотрите...

 
 
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  Закаты красные дело уже привычное, а вот восходы... Было необычно и красиво. Хотите узнать, почему это происходит? В воздухе всегда содержится некоторое...
 
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