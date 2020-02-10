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В Сети вспомнили самые сексистские телефоны всех времен

10.02.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 февраля в Лос-Анджелесе (США) вручили премии «Оскар». Во время рекламы показали видеоролик, посвященный еще официально не анонсированной «раскладушке» от компании Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy Z Flip. В ответ на это пользователи Twitter начали вспоминать другие «женские» модели мобильных телефонов.

Напомним: 11 февраля в Сан-Франциско компания Samsung покажет новые топовые смартфоны. Кроме флагманов серии Galaxy S20 ожидается и Galaxy Z Flip — раскладушка Samsung с большим сгибающимся экраном. Характеристики и дизайн устройства «сливали» в Сеть уже несколько раз, но официальных роликов о новинке до этого момента не было.

В комментариях к посту с этим роликом в профиле в Twitter популярного блогера Wylsacom один из пользователей назвал Galaxy Z Flip «женским», что вызвало цепную реакцию. Другие юзеры начали делиться фотографиями мобильных телефонов из прошлого, которые якобы предназначались только для женщин или молодых людей.

Ниже — цена популярных у нас смартфонов на сегодня:

 
 
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Это произошло после рекламы новой раскладушки Samsung со сгибающимся экраном.
 
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