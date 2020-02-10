В Сети вспомнили самые сексистские телефоны всех времен

Источник материала: Tut.by

10 февраля в Лос-Анджелесе (США) вручили премии «Оскар». Во время рекламы показали видеоролик, посвященный еще официально не анонсированной «раскладушке» от компании Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy Z Flip. В ответ на это пользователи Twitter начали вспоминать другие «женские» модели мобильных телефонов.

Напомним: 11 февраля в Сан-Франциско компания Samsung покажет новые топовые смартфоны. Кроме флагманов серии Galaxy S20 ожидается и Galaxy Z Flip — раскладушка Samsung с большим сгибающимся экраном. Характеристики и дизайн устройства «сливали» в Сеть уже несколько раз, но официальных роликов о новинке до этого момента не было.

В комментариях к посту с этим роликом в профиле в Twitter популярного блогера Wylsacom один из пользователей назвал Galaxy Z Flip «женским», что вызвало цепную реакцию. Другие юзеры начали делиться фотографиями мобильных телефонов из прошлого, которые якобы предназначались только для женщин или молодых людей.

«А как телефон может быть чисто женским» — спрашивают зумеры, которые не видали серию La Fleur от Samsung. pic.twitter.com/O7SEzKfhp7 — Wylsacom Z (@wylsacom) February 10, 2020

У одноклассницы такой был pic.twitter.com/KwmcK66qAm — Konstantin Mishukov (@kmishukov) February 10, 2020

У меня такой был и ни капли не женский!!! pic.twitter.com/4UwHUyPgEG — Костя Лев (@pendalf23) February 10, 2020

А ну подвинулись, идёт эксклюзив pic.twitter.com/35JekjoneR — Динар Бэрроу (@92November) February 10, 2020

Как говорится, подержите мое пиво pic.twitter.com/R6JJfyuJiJ — здорова, это темыч (@temartemy) February 10, 2020

@wylsacom rose gold до того как это стало мейнстримом pic.twitter.com/x8G5dM8Mwa — Серега Чибисов (@mc_stels) February 10, 2020

Ниже — цена популярных у нас смартфонов на сегодня: