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В Сети вспомнили самые сексистские телефоны всех времен
Источник материала: Tut.by
10 февраля в Лос-Анджелесе (США)
Напомним: 11 февраля в Сан-Франциско компания Samsung покажет новые топовые смартфоны. Кроме флагманов
В комментариях к посту с этим роликом в профиле в Twitter популярного блогера Wylsacom один из пользователей назвал Galaxy Z Flip «женским», что вызвало цепную реакцию. Другие юзеры начали делиться фотографиями мобильных телефонов из прошлого, которые якобы предназначались только для женщин или молодых людей.
Ниже — цена популярных у нас смартфонов на сегодня:
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Это произошло после рекламы новой раскладушки Samsung со сгибающимся экраном.
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