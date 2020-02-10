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Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий
Источник материала: СТВ
Александр Овсяник утром 3 февраля спешил на работу, и проходя мимо автобусной остановки, стал свидетелем ужасающей картины: вооружившись палкой, неизвестный пытался ограбить беззащитную пенсионерку. Александр бросился на помощь. Уже в милиции вор признался: он был в беспамятстве от выпитого.
Александр Овсяник:
В Октябрьском РУВД наградили Александра, а также ещё одного минчанина, который остановил пьяного водителя.
Также им подарили бытовую технику. Правоохранители призывают не оставаться безразличными к чужим бедам.
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Александр Овсяник утром 3 февраля спешил на работу, и проходя мимо автобусной остановки, стал свидетелем ужасающей картины: вооружившись палкой, неизвестный...
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