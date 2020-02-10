ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий

10.02.2020 11:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Александр Овсяник утром 3 февраля спешил на работу, и проходя мимо автобусной остановки, стал свидетелем ужасающей картины: вооружившись палкой, неизвестный пытался ограбить беззащитную пенсионерку. Александр бросился на помощь. Уже в милиции вор признался: он был в беспамятстве от выпитого.

Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий

Александр Овсяник:
Услышал крики о помощи. На остановочном пункте мужчина с палкой в руках пытается отобрать сумку у женщины. Я пошёл за ним, вызвал сотрудников милиции.

В Октябрьском РУВД наградили Александра, а также ещё одного минчанина, который остановил пьяного водителя.  

«Болтался за рулём, а не сидел». Минчанин в одиночку задержал пьяного водителя

Также им подарили бытовую технику. Правоохранители призывают не оставаться безразличными к чужим бедам.

Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий

Люди в материале: Александр Овсяник
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Овсяник утром 3 февраля спешил на работу, и проходя мимо автобусной остановки, стал свидетелем ужасающей картины: вооружившись палкой, неизвестный...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети вспомнили самые сексистские телефоны всех времен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика