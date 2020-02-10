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«Это будет тяжелая неделя». Азаренко ждут в сборной в апреле на финальном турнире Кубка Федерации
Источник материала: Tut.by
Капитан женской сборной по теннису Татьяна Пучек рассчитывает, что Виктория Азаренко сыграет в финальном турнире Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Об этом Пучек рассказала на пресс-конференции в Минске после
— Мы всегда рассчитываем на участие Вики [в матчах за сборную] и очень надеемся, что все-таки в апреле она сможет приехать [на финальный турнир Кубка Федерации], — заявила Татьяна Пучек. — Это будет тяжелая неделя. Чем больше у тебя, как капитана, игроков в распоряжении, тем лучше — это сто процентов. Когда есть взаимозаменяемость, кто-то может передохнуть. Пока ситуация у Вики не разрешилась, но мы надеемся.
— Когда вы узнали, что Вика не приедет в Гаагу?
— Перед отъездом мы уже знали, что она не сможет вырваться. В день отъезда было понятно, что нет.
Напомним, что накануне отъезда на матч с нидерландками в гостях Пучек объяснила вызов Азаренко в сборную тем, что Вика «наш самый опытный игрок! Если Виктория приедет, это огромный плюс команде. Мы ее ждем. До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится. Вероятность есть. Но минимальная».
Летом 2017 года Азаренко
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«Чем больше у тебя, как капитана, игроков в распоряжении, тем лучше - это сто процентов. Когда есть взаимозаменяемость, кто-то может передохнуть», - объяснила Пучек.
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