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«Это будет тяжелая неделя». Азаренко ждут в сборной в апреле на финальном турнире Кубка Федерации

10.02.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан женской сборной по теннису Татьяна Пучек рассчитывает, что Виктория Азаренко сыграет в финальном турнире Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Об этом Пучек рассказала на пресс-конференции в Минске после выездной победы силами Арины Соболенко и Александры Саснович над Нидерландами (3:2) в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы всегда рассчитываем на участие Вики [в матчах за сборную] и очень надеемся, что все-таки в апреле она сможет приехать [на финальный турнир Кубка Федерации], — заявила Татьяна Пучек. — Это будет тяжелая неделя. Чем больше у тебя, как капитана, игроков в распоряжении, тем лучше — это сто процентов. Когда есть взаимозаменяемость, кто-то может передохнуть. Пока ситуация у Вики не разрешилась, но мы надеемся.

— Когда вы узнали, что Вика не приедет в Гаагу?

— Перед отъездом мы уже знали, что она не сможет вырваться. В день отъезда было понятно, что нет.

Напомним, что накануне отъезда на матч с нидерландками в гостях Пучек объяснила вызов Азаренко в сборную тем, что Вика «наш самый опытный игрок! Если Виктория приедет, это огромный плюс команде. Мы ее ждем. До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится. Вероятность есть. Но минимальная».

Летом 2017 года Азаренко вступила в судебную тяжбу с американцем Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком. Из-за судов Вика приостанавливала карьеру, а прошлый сезон завершила досрочно. В 2020-м году она пока не выступала. Сообщалось, что экс первая ракетка мира намерена сыграть на турнире в Монтеррее в марте.

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Теги: Минск
 
 
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«Чем больше у тебя, как капитана, игроков в распоряжении, тем лучше - это сто процентов. Когда есть взаимозаменяемость, кто-то может передохнуть», - объяснила Пучек.
 
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