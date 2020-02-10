|
Попади в десятку!
10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Приглашаем принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
Продемонстрировать в своих авторских работах оригинальное исполнение, художественную ценность и техническое мастерство можно в десяти номинациях:
– «Проект года»;
– «Лучшая районная газета»;
– «Лучший автор»;
– «Лучший видеоролик социальной рекламы»;
– «Лучший интернет-проект»;
– «Лучший корпункт»;
– «Сообща против наркоугрозы» – за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;
– «На малой родине служу» – за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины);
– «Спорт и службу совмещая» – за популяризацию здорового образа жизни и деятельности спортсменов – сотрудников органов внутренних дел;
– «Бережем милиции славные традиции» – за творческий подход в освещении темы исторического наследия и традиций белорусской милиции, ее героев и ветеранов.
К рассмотрению принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу:220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий – не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.
Более подробная информация размещена в информационной системе «Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь (htts://mvd.gov.by/ru/news/6477)».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД объявляет конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Приглашаем принять
|
Свежие газеты
Архив (Разное)