Попади в десятку!

Источник материала: Кричевская жизнь

Приглашаем принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Продемонстрировать в своих авторских работах оригинальное исполнение, художественную ценность и техническое мастерство можно в десяти номинациях:

– «Проект года»;

– «Лучшая районная газета»;

– «Лучший автор»;

– «Лучший видеоролик социальной рекламы»;

– «Лучший интернет-проект»;

– «Лучший корпункт»;

– «Сообща против наркоугрозы» – за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;

– «На малой родине служу» – за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины);

– «Спорт и службу совмещая» – за популяризацию здорового образа жизни и деятельности спортсменов – сотрудников органов внутренних дел;

– «Бережем милиции славные традиции» – за творческий подход в освещении темы исторического наследия и традиций белорусской милиции, ее героев и ветеранов.

К рассмотрению принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу:220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий – не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.

Более подробная информация размещена в информационной системе «Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь (htts://mvd.gov.by/ru/news/6477)».