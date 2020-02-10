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"Дима, наградить всех! Особенно россиян". Александр Лукашенко после хоккея с Владимиром Путиным в Сочи угостил всех шоколадом

10.02.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Сочи после хоккейного матча с участием российского коллеги Владимира Путина угостил всех шоколадом.




ТВЦ


"Дима, наградить всех! Особенно россиян", — обратился после игры глава белорусского государства к гендиректору минского "Динамо" Дмитрию Баскову. Видео опубликовано в телеграм-канале "Пул №3".

Матч прошел 8 февраля в Сочи во время переговоров. Президенты сыграли в одной команде и победили — 13:4.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Сочи после хоккейного матча с участием российского коллеги Владимира Путина угостил всех шоколадом.
 
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