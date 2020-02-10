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"Дима, наградить всех! Особенно россиян". Александр Лукашенко после хоккея с Владимиром Путиным в Сочи угостил всех шоколадом
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Сочи после хоккейного матча с участием российского коллеги Владимира Путина угостил всех шоколадом.
ТВЦ
"Дима, наградить всех! Особенно россиян", — обратился после игры глава белорусского государства к гендиректору минского "Динамо" Дмитрию Баскову. Видео опубликовано в телеграм-канале "Пул №3".
Матч прошел 8 февраля в Сочи во время переговоров. Президенты сыграли в одной команде и победили — 13:4.
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"Дима, наградить всех! Особенно россиян". Александр Лукашенко после хоккея с Владимиром Путиным в Сочи угостил всех шоколадом
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Сочи после хоккейного матча с участием российского коллеги Владимира Путина угостил всех шоколадом.
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