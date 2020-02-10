Задачи стоят важные

Источник материала: Кричевская жизнь

Соблюдение норм и требований экологического законодательства является обязательным. Об этом беседуем с начальником райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергеем Михневичем.

– Сергей Вячеславович, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов признается одним из стратегических направлений политики Рес­публики Беларусь. Какие меры приняты с целью обеспечения контроля за соблюдением на территории района требований природоохранного законодательства, наведением порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, субъектов хозяйствования?

– Действительно, вопрос охраны окружающей среды является одним из важных направлений государственной политики Республики Беларусь. Основные цели государственного управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием – реализация права каждого гражданина на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществ­ляет государственный контроль в облас­ти охраны окружающей среды, государст­венное регулирование в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обес­печение государственных органов, других организаций и граждан информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране и оздоровлению. Обеспечивает организацию пропаганды экологических знаний, участие в создании системы экологического просвещения, образования и воспитания, взаимодействие с общественными организациями (объединениями) и др. В минувшем году контрольная дея­тельность осуществлялась в соответствии с утвержденным председателем областного комитета планом-графиком проведения основных контрольных мероприятий, координационным планом контрольной (надзорной) деятельнос­ти, поручения­ми Минприроды Республики Беларусь, облкомитета и райисполкома. Так, с целью обеспечения контроля за соб­людением на территории райо­на требований природоохранного законодательства проводились контрольные мероприятия в форме выборочных проверок, мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. В частности, проведены 3 выборочных проверки субъектов хозяйствования. По их результатам выдано 3 требования (предписания) об устранении выявленных нарушений. К административной ответственнос­ти привлечено 6 виновных лиц на сумму 2295 рублей. Выполнены 72 мониторинга, 36 мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выданы 72 рекомендации (все они выполнены). По результатам проведенных мероприятий выданы 36 требований (предписаний) об устранении 182 нарушений. Все они устранены. Проводилось регулярное обследование района, объектов сельхозпредприятий, хозяйствования с целью выявления нарушений природоохранного законодательства. Всего проведено более 330 обследований. Составлено 37 протоколов об административном правонарушении на сумму штрафов 14586 рублей (в том числе 16 юридических, 5 физических, 16 должностных лиц). Выявлено 6 фактов причинения вреда окружающей среде на сумму 5135,07 рубля, в том числе в области охраны и использования объектов растительного мира – 2, в области использования и охраны земель и недр – 1, в области охраны и использования вод­ных ресурсов – 2, в области охраны атмосферного воздуха и озонового слоя – 1. Проводятся еженедельные рейды по наведению порядка на земле совместно с сельскими советами, районным центром гигие­ны и эпидемиологии, со специалистами управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по наведению порядка на мехдворах и территориях животноводческих объектов. Мероприятия областного и районного планов по наведению порядка выполнены в полном объеме. В результате проведенных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского две малые и одна средняя популяции полностью ликвидированы, площадь произрастания сократилась на 0,9 гектара. На всех выявленных местах произрастания золотарника канадского произведены работы по скашиванию. План по озеленению территории города выполнен в полном объеме. Весной посажены 528 саженцев деревьев, 198 кустарников, осенью – 1050 саженцев.

– Какие административные правонарушения в области природоохранного законодательства превалировали в прошлом году?

– Динамика выявляемых административных взысканий в целом сохраняется. Наибольшее количество нарушений природоохранного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, выявляется в области обращения с отходами (16). Кроме того, выявлены нарушения в области охраны и использования вод (8), использования и охраны земель и недр (2), охраны и использования объектов растительного мира (2), охраны и использования животного мира (2). К административной ответст­венности привлекались и за неисполнение, ненадлежащее, несвоев­ременное исполнение выраженного в установленной законодательством форме требования, предписания либо представления должностного лица (3), а также за иные нарушения требований природоохранного законодательства (1).

– Какая проведена информационная работа с населением?

– Ежемесячно в составе информационной группы и при посещении предприятий проводится работа по информированию населения по наведению порядка, благоустройству населенных пунктов, сбору отходов, их размещению и захоронению, а также другим вопросам природоохранной тематики. За минувший год организованы 54 выступления в трудовых коллективах, 9 – в учебных заведениях. 17 публикаций размещены в печатных СМИ, 3 выступления подготовлены на местном телеканале. Организовано 42 личных приема граждан, 3 рейда по пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства совместно с представителями СМИ.

– Какие задачи стоят перед райинспекцией в нынешнем году?

– Главная задача – выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Одна из самых важных задач, которые ставит перед собой райинспекция, – воспитание у жителей Кричевщины бережного отношения к природе, осознания важности ее охраны. Стоит задача и по сокращению популяции инвазивных видов растений: борщевика Сосновского – на 50%, золотарника канадского – на 30%. Словом, задачи стоят масштабные, но при поддержке общест­венности района они, безусловно, будут выполнены. Уважаемые жители района, при выявлении фактов нарушения природоохранного законодательства, пожалуйста, проинформируйте районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону 23-610. Этим самым вы выполните свой гражданский долг и примете учас­тие в сохранении родной природы.

Д. Владимиров.