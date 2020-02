«Белый альбом». Начало любви и конец The Beatles

Источник материала: Аргументы и факты

Этот альбом стоял на полке каждого меломана. А на внутреннем развороте обязательно была надпись: «Записи из коллекции Коли Васина». Белая обложка с одной-единственной надписью. Речь пойдет о двойном релизе группы The Beatles с одноименным названием. Хотя из-за дизайна обложки он более известен как «Белый альбом».

Историю этого альбома начнем с песни Julia. Так звали мать Леннона, которая погибла в автомобильной катастрофе, когда ему было 17 лет. Песня - единственная в репертуаре The Beatles, в записи которой участвовал лишь Джон. В ней музыкант как бы знакомит мать со своей любовью Йоко Оно.

Именно Йоко Оно многие фанаты называют причиной распада группы. Леннон приводил ее на репетиции, девушка давала советы и рекомендации, что немало раздражало других участников коллектива. Несмотря на это, во многих композициях альбома чувствуется влияние Йоко. Так, она помогала Леннону в создании Revolution 9. Эта песня представляет собой своеобразный коллаж из незадействованных отрывков Revolution 1 (из этого же альбома), обрывков речи, частей классических произведений и других элементов. Трек получился авангардным, а потому с ним сложно рассчитывать на признание широкой аудитории. Большинство фанатов не поняли композицию и назвали ее худшим произведением группы. Но этим «битлы» показали, что они не собираются работать в рамках, в которые шоу-бизнес загоняет исполнителей.

Однако в альбоме достаточно треков, которые попали точно в цель. Один из них – Back In The USSR. Написал его Пол Маккартни как пародию на Back In The USA Чака Берри и California Girls от The Beach Boys. Песня пользовалась невероятной популярностью у советских меломанов. Неудивительно, с таким-то названием! Даже ходил миф, будто The Beatles написали ее после секретной поездки в Москву, где выступали перед детьми партийной элиты.

The Beatles называют самым разнообразным из всех работ группы. И это справедливо, ведь в мелодиях альбома заметны такие жанры, как рок-н-ролл, фолк, кантри, блюз, авангард, регги, хард-рок и многие другие. Кому-то этот полистилизм пришелся по душе, а кто-то ругает The Beatles, говоря, что это первый альбом в истории рока, записанный четырьмя сольными музыкантами в составе одной группы. Сам же Леннон заявил: «В этом альбоме можно услышать распад The Beatles».

Один альбом, две пластинки, 30 песен, 93 минуты 16 секунд звучания, несменные Джон, Пол, Ринго, Джордж. К «Белому альбому» можно относиться по-разному, но бесспорным остается одно – он переломный в творчестве The Beatles. И как минимум этим заслуживает вашего внимания.

