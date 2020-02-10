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В погоне за горячим паром. Неисправная печь в бане привела к пожару в Ушачах

10.02.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

В минувшие выходные еще один пожар произошел в Ушачском районе. На этот раз, в одном из домовладений
по ул. Октябрьская городского поселка. Сообщение о горящих строениях поступило в службу спасения в субботу вечером. По прибытии первых подразделений спасателей открытым огнем горела кровля бани и двух хозпостроек, создавалась угроза другим строениям и жилому дому, которые в ходе ликвидации пожара были спасены.

Проведенная проверка показала, что пожар начался от бани. Хозяева топили печь, но ее неисправность привела к пожару. Причем, как показывает статистика,  – пожары большинства бань происходят именно в субботу, когда эксплуатируются неисправные печи либо не соблюдаются правила их эксплуатации и в ночь с субботы на воскресенье, когда рано закрытая шиберная заслонка печи приводит к нагреву примыкающих к дымоходу деревянных конструкций потолка, вследствие недостаточной противопожарной разделки, что приводит к самовозгоранию самих конструкций. При этом, пожар, в последнем случае, может произойти даже под утро.

Каждый пятый пожар происходит по причине нарушения правил эксплуатации отопительных приборов.Печь требует к себе постоянного внимания, как в период подготовки к отопительному сезону, когда заделываются трещины, штукатурятся и белятся стены и дымоходы, производится очистка от сажи, так и во время отопительного сезона, когда при эксплуатации печи не допускается ее перекал, хранение сгораемых материалов на печах, топка неисправных печей, требуется наличие предтопочного листа размерами 50×70 см, необходима периодическая очистка дымохода от сажи, недопустимость топить печи детям. Соблюдение этих правил позволит избежать пожара и обезопасить от возникновения чрезвычайной ситуации.

Ушачский РОЧС.

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В минувшие выходные еще один пожар произошел в Ушачском районе. На этот раз, в одном из домовладений по ул. Октябрьская городского поселка. Сообщение о горящих...
 
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