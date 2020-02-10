|
«Пусть, думаю, доктор даст ей понюхать». Пучек - о преображении Саснович в матче сборной
Источник материала: Tut.by
Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек объяснила провал Александры Саснович
Про американские горки в матче с Нидерландами
— Да, и
— После первого игрового дня вы сказали, что результат 1:1 был ожидаемым, как, пожалуй, и не удивил вас исход противостояния Арины Соболенко и Кики Бертенс на грунте. Почувствовали ли вы затем, что теряете контроль над ситуацией?
— Если вы видели матч Арины в первый день против Аранчи Рус, то в нем она приятно поразила своей игрой. Провела великолепный поединок. Я надеялась, что, если она отыграет так же во второй день, сможет выиграть и Бертенс. То есть предсказуемым
А второй матч Саши — хорошо что получилось, как получилось. Матч подвисал, и Саша столкнулась с огромным давлением. Не смогла справиться с эмоциями, огромным желанием помочь команде, в начале встречи с Рус. Первый сет у Саши не получился совсем. По приезду в Минск поговорила с друзьями и коллегами и поняла, что многие были уверена, что она травмирована.
— Ее состояние напоминало то, что мы видели в домашнем матче с Германией в 2018-м.
— Тогда она почувствовала себя не очень хорошо раньше, чем вышла на корт.
— Да, приболела.
— А в этот раз была здорова. Ничто не вызывало опасений в тренировочном режиме и на разминке. Сказалась волнение, отсюда и неубедительное начало поединка с Рус.
— Сашу трясло.
— Испугом я бы это не назвала. Это было сожаление в связи с тем, что она очень сильно хотела помочь команде, а у нее не получалось. Мы позвали доктора. Я отстранилась. Пусть, думаю, даст ей чего-нибудь понюхать, чуть успокоит ее. Требовалось время, чтобы она вышла из этого состояния.
— В перерыве между первым и вторым сетами поединка с Рус вы вместе в Сашей скрылись в подтрибунке. Что было дальше?
— Секретов я не выдаю. Нидерландцы тоже настойчиво интересовались, задавали этот вопрос.
— Когда Саша вернулась на корт, мы стали свидетелями ее преображения.
— Ну, слушайте, для того и нужен капитан команды. Он должен максимально помочь игроку.
— Арину Соболенко тоже что-то беспокоило.
— Да, колено. Из-за скольжения на грунте приводящие мыщцы стали забиваться.
Про грунтовый корт в матче с Нидерландами
— Каким оказался корт в Гааге?
— Там постелили нормальный грунтовый корт — в меру кривой, с меру медленный. Мы этого и ожидали от корта, который построили за два-три дня.
— А ведь чем медленнее корт, тем хуже для наших игроков, верно?
— Ну, нидерландки ведь не просто так выбрали такой корт. Все ожидаемо. Не удивили.
Будет дополнено
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек прокомментировала удивительное преображение Саши Саснович, которое спасло положение команды в матче с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)