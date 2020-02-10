«Пусть, думаю, доктор даст ей понюхать». Пучек - о преображении Саснович в матче сборной

Источник материала: Tut.by

Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек объяснила провал Александры Саснович в одном из поединков матчевой встречи с Нидерландами в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, а также прокомментировала удивительное преображение Саши, которое спасло положение. Белоруски в итоге победили со счетом 3:2 и прошли в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште.



Александра Саснович (слева) и Татьяна Пучек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Про американские горки в матче с Нидерландами

— Да, и первый игровой день матча с Нидерландами получился тяжелым, и второй, — согласилась Татьяна Пучек с белорусскими журналистами на пресс-конференции, приуроченной выездной победе наших теннисисток над нидерландками. — Все время приходилось догонять в счете. Девчонки проявили характер. Вытащили, казалось бы, безнадежный матч.

— После первого игрового дня вы сказали, что результат 1:1 был ожидаемым, как, пожалуй, и не удивил вас исход противостояния Арины Соболенко и Кики Бертенс на грунте. Почувствовали ли вы затем, что теряете контроль над ситуацией?

— Если вы видели матч Арины в первый день против Аранчи Рус, то в нем она приятно поразила своей игрой. Провела великолепный поединок. Я надеялась, что, если она отыграет так же во второй день, сможет выиграть и Бертенс. То есть предсказуемым ее проигрыш (4:6, 4:6) я бы не назвала. Да, к сожалению, у нее не получилось показать мегаидеальный теннис против Кики.

А второй матч Саши — хорошо что получилось, как получилось. Матч подвисал, и Саша столкнулась с огромным давлением. Не смогла справиться с эмоциями, огромным желанием помочь команде, в начале встречи с Рус. Первый сет у Саши не получился совсем. По приезду в Минск поговорила с друзьями и коллегами и поняла, что многие были уверена, что она травмирована.

— Ее состояние напоминало то, что мы видели в домашнем матче с Германией в 2018-м.

— Тогда она почувствовала себя не очень хорошо раньше, чем вышла на корт.

— Да, приболела.

— А в этот раз была здорова. Ничто не вызывало опасений в тренировочном режиме и на разминке. Сказалась волнение, отсюда и неубедительное начало поединка с Рус.





— Сашу трясло.

— Испугом я бы это не назвала. Это было сожаление в связи с тем, что она очень сильно хотела помочь команде, а у нее не получалось. Мы позвали доктора. Я отстранилась. Пусть, думаю, даст ей чего-нибудь понюхать, чуть успокоит ее. Требовалось время, чтобы она вышла из этого состояния.

— В перерыве между первым и вторым сетами поединка с Рус вы вместе в Сашей скрылись в подтрибунке. Что было дальше?

— Секретов я не выдаю. Нидерландцы тоже настойчиво интересовались, задавали этот вопрос.

— Когда Саша вернулась на корт, мы стали свидетелями ее преображения.

— Ну, слушайте, для того и нужен капитан команды. Он должен максимально помочь игроку.

— Арину Соболенко тоже что-то беспокоило.

— Да, колено. Из-за скольжения на грунте приводящие мыщцы стали забиваться.

Про грунтовый корт в матче с Нидерландами

— Каким оказался корт в Гааге?

— Там постелили нормальный грунтовый корт — в меру кривой, с меру медленный. Мы этого и ожидали от корта, который построили за два-три дня.

— А ведь чем медленнее корт, тем хуже для наших игроков, верно?

— Ну, нидерландки ведь не просто так выбрали такой корт. Все ожидаемо. Не удивили.

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