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«Не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как Лукашенко». 6 фраз из нового интервью Светланы Алексиевич

10.02.2020 12:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич дала большое интервью «Свободе». В нем она рассказала, как истории о любви от лица мужчин перестали ее интересовать, почему в Беларуси тишина и кого в этом стоит винить. Мы выбрали шесть главных фраз, сказанных Светланой.

О собственном издательстве для женщин

«Очень важно дать платформу самовыражения женщинам. Ведь мужская энергия – это культ силы, война, революция. Сегодня стало ясно, что культ силы и культ ненависти ничего не привносят. Когда-нибудь мы пересмотрим истории всех революций, и они перестанут быть нашими идеалами. 

И именно женщины заставят нас другими глазами посмотреть на всю историю человечества. А пока мы живем в плену мужских представлений о жизни, истории, космосе и все прочее. Те же сексуальные скандалы в Европе связаны не с сексом. Все намного глубже. Женщина хочет заявить о другой взгляд на жизнь, на достоинство, на себя, на себя как тело, на себя как духовную существо».

О мужчинах и насилии

«В книге о любви я сначала хотела взять истории и мужчин, и женщин. Но сейчас я отказалась от историй мужчин. Они воспитаны в культуре насилия. Культура войны, в которой они [пребывают] с детства, – это культура насилия. А женщина в стороне от этого, и она иначе чувствует мир вокруг, не только потому, что она рожает. И я поняла, что насилие – это стержень жизни мужчин».

О том, как выглядит сегодняшний дух времени

«Я все же думаю, это гуманитарный дух. Несмотря на то, что вокруг идут войны самым примитивным способом и с самыми примитивными идеями, но все более очевидно то, о чем заявляет молодежь: ей чисто политические вещи не интересны. Ей интересно ощущение себя в космосе: ощущение, что маленькая Земля может исчезнуть, и вот первые признаки того, что мы с ней производим.

Для меня всегда была любимой идея, что рациональный человек мира не спасет. Мир спасет новый гуманитарный человек, для которого идеал – не знания, которым мы поклонялись. Ведь сейчас каждые десять лет другие знания, а далее – каждые пять лет будут новые. Учить людей надо взгляду на мир, ощущению себя в этом мире. А это художественные вещи».

О том, как беларусам строить свою современную идентичность

«Что-то нужно поставить в центр этой идентичности. И в центр можно поставить только любовь. Но не ту, что между мужчиной и женщиной, а ту, о которой Альберт Швейцер говорил: когда человек и цветок одинаково живы. Если эту вещь поставить во главе, то можно думать об всей оставшейся жизни. По крайней мере, я так пытаюсь делать.

Для меня важно, как человек рассказывает, как переживает любовь. Люди столько интересных вещей говорят, потому что все думают о новых смыслах, ищут их. И оппозиции, и власти не нравится собственный народ. Но все забывают, что, когда тем или другим удается вдруг что-то точно сформулировать, сразу народ находится. Значит, дело в том, что все ищут новые смыслы. И я тоже в поиске и очень рада, что больше не занимаюсь книгами о природе зла. Сегодня я работаю над книгами о человеке, который может любить и создан для любви».

О Лукашенко

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так».

О том, виновна ли Россия в застое в Беларуси

«Есть постепенное движение, Украина поднимается, идет к освобождению. Это стало частью их самосознания. В этом обществе идет борьба. А у нас ничего не происходит, мы даже не знаем, что власть продала, а что нет продала. <…>

[Стоит ли в этом обвинять Россию?] Это как взрослые люди, которые говорят, что родители виноваты в их проблемах. Конечно, их вина есть, но ты уже давно взрослый человек и давно должен был сам определять свою судьбу. Это политическое самооправдание. Ни в оппозиции, ни во власти не осталось сильных фигур, которые бы решали проблемы или заставляли власть их решать. Сколько можно продавать наше геоместо? Мы только этим и занимаемся, мы сами виноваты в том, что есть.

В той же Германии любая проблема становится предметом обсуждения всего общества. Об этом говорят по телевидению, говорят люди между собой. У нас всего этого нет. Не могут проблемы великой страны решать несколько человек. Ничем хорошим это не заканчивается. Первое, что нужно, – это выпустить общество на свободу и дать ему возможность думать о том, как сделать. Мы просто теряем время».

Читайте по теме: Жертвовать собой, чтобы оставаться честной. Беседа со Светланой Алексиевич

 
 
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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич дала большое интервью «Свободе». В нем она рассказала, как истории о любви от лица мужчин перестали ее...
 
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