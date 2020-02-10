В Могилеве на капот припаркованного кроссовера водрузили унитаз со странным посланием

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на капот припаркованного в центре города Volkswagen Touareg кто-то установил унитаз, сообщили TUT.BY читатели. А в него воткнули табличку с надписью «Кубок № 1 за воровство».





В полдень 10 февраля «кубок» все еще находился на прежнем месте. Узнать, кто владелец машины и заявлял ли он в милицию, у TUT.BY пока не получилось.

Визуально унитаз капоту авто повреждений не нанес: основание керамического «кубка» заботливо обмотано полиэтиленом.





Вокруг парковки, где стоит автомобиль с унитазом на капоте, находятся Дом спорта, гостиница «Могилев», спортивный зал, лицей № 3, инспекция департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области, республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Могилевской области, жилые дома.