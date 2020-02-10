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Такого еще никто не делал: в США сняли на видео взрыв самого большого в мире фейерверка
Источник материала: Tut.by
В американском штате Колорадо взорвали крупнейший в мире заряд фейерверка: его длина превышала полтора метра, а масса — почти 1300 килограммов! Снаряд был всего один, но его вспышка была настолько ослепительной, что на мгновение превратила ночь в день. Взрыв сняли на видео: посмотрите, это очень эффектно!
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Снаряд разорвался на высоте около 1600 метров.
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