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Такого еще никто не делал: в США сняли на видео взрыв самого большого в мире фейерверка

10.02.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Колорадо взорвали крупнейший в мире заряд фейерверка: его длина превышала полтора метра, а масса — почти 1300 килограммов! Снаряд был всего один, но его вспышка была настолько ослепительной, что на мгновение превратила ночь в день. Взрыв сняли на видео: посмотрите, это очень эффектно!

 
 
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