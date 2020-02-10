ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Южной Корее мать смогла «встретиться» с умершей дочерью благодаря VR

10.02.2020 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На южнокорейском телевидении есть передача «Meeting You». 6 февраля вышел специальный выпуск программы, не похожий на стандартные эпизоды: кореянке Джан Джи-Сун (Jang Ji-sung) дали возможность «встретиться» с погибшей от болезни дочерью с помощью виртуальной реальности. Об этом пишет TJournal.

В 2016 году дочь Джан Джи-Сун по имени Найон (Nayeon) скончалась в семилетнем возрасти от лейкемии. Для женщины это стало тяжелым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а ее прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.

Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воссоздать девочку в VR: её внешность, голос, мимику. Авторы передачи использовали технологию захвата движений, чтобы сделать сцену как можно реалистичнее. «Встреча» Джан Джи-Сун и виртуальной Найон состоялась в воссозданном в VR парке, где они гуляли в реальной жизни.

В момент встречи женщине надели на голову VR-шлем и дали специальные перчатки для передачи тактильных ощущений. Так она «перенеслась» в парк, где увидела свою дочь. С помощью генерации голоса они смогли поговорить.

Вот примерный перевод их беседы.

Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?

Джан Джи-Сун: Я думала, думала о тебе все эти годы.

Найон: Я очень скучала по тебе, мамочка.

Джан Джи-Сун: И я скучала по тебе.

Женщина боялась прикоснуться к виртуальной дочери, но в какой-то момент все же решилась. Когда она взяла Найон за руку, то расплакалась. За всем этим со стороны наблюдали муж и два других ребенка Джан Джи-Сун.

Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только два человека — Джан и ее виртуальная дочь. Найон задула свечи и пожелала, чтобы ее мама никогда не плакала.

Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге, который закрыла после наплыва пользователей — после показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».

Передача и её задумка с VR вызвала разную реакцию. В комментариях на YouTube многие отмечали то, насколько эмоциональной получилась виртуальная встреча матери и умершей дочери. В тоже время западные журналисты подчеркнули, что подобное шоу поднимает вопросы об использовании VR, которые еще не обсуждались в мире. «Это одна из тех вещей, о которых я думал, что у нас есть еще 5−10 лет на подготовку. И неизвестно, как это в будущем отразится на матери», — заявил автор Kotaku.

Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. «Четыре года спустя, я думаю, что я должна больше любить ее, а не скучать и убиваться. Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон», — добавила она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта сцена вызвала разногласия в Сети: одни считают, что подобное может негативно отразиться на матери, другие же отмечали то, насколько эмоциональной получилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого еще никто не делал: в США сняли на видео взрыв самого большого в мире фейерверка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика