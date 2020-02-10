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В Южной Корее мать смогла «встретиться» с умершей дочерью благодаря VR
Источник материала: Tut.by
На южнокорейском телевидении есть передача «Meeting You». 6 февраля
В 2016 году дочь Джан Джи-Сун по имени Найон (Nayeon) скончалась в семилетнем возрасти от лейкемии. Для женщины это стало тяжелым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а ее прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.
Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воссоздать девочку в VR: её внешность, голос, мимику. Авторы передачи использовали технологию захвата движений, чтобы сделать сцену как можно реалистичнее. «Встреча» Джан Джи-Сун и виртуальной Найон состоялась в воссозданном в VR парке, где они гуляли в реальной жизни.
В момент встречи женщине надели на голову VR-шлем и дали специальные перчатки для передачи тактильных ощущений. Так она «перенеслась» в парк, где увидела свою дочь. С помощью генерации голоса они смогли поговорить.
Женщина боялась прикоснуться к виртуальной дочери, но в какой-то момент все же решилась. Когда она взяла Найон за руку, то расплакалась. За всем этим со стороны наблюдали муж и два других ребенка Джан Джи-Сун.
Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только два человека — Джан и ее виртуальная дочь. Найон задула свечи и пожелала, чтобы ее мама никогда не плакала.
Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге, который закрыла после наплыва пользователей — после показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».
Передача и её задумка с VR вызвала разную реакцию. В комментариях на YouTube многие отмечали то, насколько эмоциональной получилась виртуальная встреча матери и умершей дочери. В тоже время западные журналисты подчеркнули, что подобное шоу поднимает вопросы об использовании VR, которые еще не обсуждались в мире. «Это одна из тех вещей, о которых я думал, что у нас есть еще 5−10 лет на подготовку. И неизвестно, как это в будущем отразится на матери», —
Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. «Четыре года спустя, я думаю, что я должна больше любить ее, а не скучать и убиваться. Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон», — добавила она.
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Эта сцена вызвала разногласия в Сети: одни считают, что подобное может негативно отразиться на матери, другие же отмечали то, насколько эмоциональной получилась...
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