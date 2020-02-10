В Южной Корее мать смогла «встретиться» с умершей дочерью благодаря VR

Источник материала: Tut.by

На южнокорейском телевидении есть передача «Meeting You». 6 февраля вышел специальный выпуск программы, не похожий на стандартные эпизоды: кореянке Джан Джи-Сун (Jang Ji-sung) дали возможность «встретиться» с погибшей от болезни дочерью с помощью виртуальной реальности. Об этом пишет TJournal.

В 2016 году дочь Джан Джи-Сун по имени Найон (Nayeon) скончалась в семилетнем возрасти от лейкемии. Для женщины это стало тяжелым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а ее прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.

Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воссоздать девочку в VR: её внешность, голос, мимику. Авторы передачи использовали технологию захвата движений, чтобы сделать сцену как можно реалистичнее. «Встреча» Джан Джи-Сун и виртуальной Найон состоялась в воссозданном в VR парке, где они гуляли в реальной жизни.

В момент встречи женщине надели на голову VR-шлем и дали специальные перчатки для передачи тактильных ощущений. Так она «перенеслась» в парк, где увидела свою дочь. С помощью генерации голоса они смогли поговорить.

Вот примерный перевод их беседы. Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне? Джан Джи-Сун: Я думала, думала о тебе все эти годы. Найон: Я очень скучала по тебе, мамочка. Джан Джи-Сун: И я скучала по тебе.

Женщина боялась прикоснуться к виртуальной дочери, но в какой-то момент все же решилась. Когда она взяла Найон за руку, то расплакалась. За всем этим со стороны наблюдали муж и два других ребенка Джан Джи-Сун.

Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только два человека — Джан и ее виртуальная дочь. Найон задула свечи и пожелала, чтобы ее мама никогда не плакала.

Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге, который закрыла после наплыва пользователей — после показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».

Передача и её задумка с VR вызвала разную реакцию. В комментариях на YouTube многие отмечали то, насколько эмоциональной получилась виртуальная встреча матери и умершей дочери. В тоже время западные журналисты подчеркнули, что подобное шоу поднимает вопросы об использовании VR, которые еще не обсуждались в мире. «Это одна из тех вещей, о которых я думал, что у нас есть еще 5−10 лет на подготовку. И неизвестно, как это в будущем отразится на матери», — заявил автор Kotaku.

Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. «Четыре года спустя, я думаю, что я должна больше любить ее, а не скучать и убиваться. Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон», — добавила она.