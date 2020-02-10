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В Пинске планируют построить объездную дорогу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно

10.02.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом рассказали в Пинском горисполкоме.

В Пинске планируют построить объездную дорогу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно

Снимок носит иллюстративный характер

На презентации детального плана развития Юго-Западного района города архитекторы сообщили, что улица Достоевского в перспективе станет объездной дорогой. Это общегородская магистраль, так называемый «западный объезд», которая связывает трассу М10 со столинским направлением.

В Пинске планируют построить объездную дорогу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно

В синем прямоугольнике планируемая развязка над железной дорогой по улице Достоевского. Фото с сайта Пинского ГИК

В генеральном плане это предусмотрено давно. В программе развития внешних автодорог на 2019 год были заложены мероприятия по формированию створа улицы Достоевского со строительством путепровода через железную дорогу.

Далее - с выходом на трассу Р6, со строительством моста через реку Пина. На противоположном берегу реки трасса будет укладываться на месте узкоколейки, которая осталась от торфоразработок.

В Пинске планируют построить объездную дорогу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно

От развязки запланировано строительство Западного объезда. Фото с сайта Пинского ГИК

По словам специалистов, в детальном плане зарезервирована территория для строительства транспортного сооружения через железную дорогу. Это будет классическая полноценная авторазвязка с удобными съездами.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Ильи Крюковского, в этом году Министерство транспорта и коммуникаций планирует начать изучение стоимости строительства западного объезда.

 
 
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  Об этом рассказали в Пинском горисполкоме. Снимок носит иллюстративный характер На презентации детального плана развития Юго-Западного района города...
 
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