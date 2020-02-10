В Пинске планируют построить объездную дорогу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом рассказали в Пинском горисполкоме.





Снимок носит иллюстративный характер

На презентации детального плана развития Юго-Западного района города архитекторы сообщили, что улица Достоевского в перспективе станет объездной дорогой. Это общегородская магистраль, так называемый «западный объезд», которая связывает трассу М10 со столинским направлением.





В синем прямоугольнике планируемая развязка над железной дорогой по улице Достоевского. Фото с сайта Пинского ГИК

В генеральном плане это предусмотрено давно. В программе развития внешних автодорог на 2019 год были заложены мероприятия по формированию створа улицы Достоевского со строительством путепровода через железную дорогу.

Далее - с выходом на трассу Р6, со строительством моста через реку Пина. На противоположном берегу реки трасса будет укладываться на месте узкоколейки, которая осталась от торфоразработок.





От развязки запланировано строительство Западного объезда. Фото с сайта Пинского ГИК

По словам специалистов, в детальном плане зарезервирована территория для строительства транспортного сооружения через железную дорогу. Это будет классическая полноценная авторазвязка с удобными съездами.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Ильи Крюковского, в этом году Министерство транспорта и коммуникаций планирует начать изучение стоимости строительства западного объезда.