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Как сидеть на работе, чтобы не болела спина

10.02.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

The Guardian напомнил, как сидеть на работе, чтобы минимизировать вред для здоровья. Знаете, какое самое главное правило? Не сидеть слишком долго.


Фото: Reuters

— Каким бы хорошим не был ваш стул, если проводить на нем слишком много времени, это все равно закончится болями в спине. Регулярно делайте себе перерывы — не меньше 5 минут в час. Попробуйте добавить больше физической активности в свой график: проводить встречи стоя, звонить на ходу, а вместо того, чтобы написать коллеге в чате, подойдите к нему и поговорите лично.

Если вы работаете из дома, сидение на жестком кухонном стуле получится менее комфортным по сравнению с офисным креслом — так что делайте перерывы чаще. Расслабиться в кресле или на диване куда приятнее, но и тут не нужно злоупотреблять: только движение поможет предотвратить боли в спине.

Что касается положения тела на офисном стуле, то ради хорошей осанки нужно не напрягать спину и иметь максимально возможную площадь контакта тела со стулом. Начните с того, что твердо поставьте ноги на пол и отрегулируйте высоту стула. Ориентир такой: если слишком легко просунуть пальцы под бедра, сиденье слишком низкое; если это слишком трудно, ваше место слишком высоко. На высоту подлокотников можно не ориентироваться: они не для того, чтобы опираться на них во время работы, а лишь помогают садиться и вставать со стула.

Спустя какое-то время сидения вы неизбежно начнете сутулиться, и это нормально — мышцы быстро устают. Но чем лучше отрегулирован стул, тем дольше удастся просидеть ровно. Заметили, что сутулитесь? Тогда идите прогуляться.

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Как сидеть на работе, чтобы минимизировать вред для здоровья.
 
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