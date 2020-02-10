Как не стать жертвой преступления на улицах и других общественных местах

Источник материала: Слуцк Город





Фото: vyatkakirov.ru

За январь-декабрь 2019 года на территории Слуцкого района зарегистрировано снижение преступлений линии уголовного розыска с 497 в 2018 году до 432 прошедшем году, при этом количество совершенных преступлений категории тяжких и особо тяжких уменьшилось с 31 до 18. Количество преступлений, совершенных в общественных местах также не превысило уровня прошлого года – снижение с 180 до 146.

Раскрываемость преступлений линии уголовного розыска составила 75,2%. Раскрываемость преступлений категории тяжких и особо тяжких составила 100%.

Однако на фоне общего снижения количества преступлений произошел рост хулиганств – с 55 до 60 фактов, в т.ч. совершенных в общественных местах – с 52 до 55. Также увеличилось количество фактов причинения телесных повреждений в общественных местах – с 1 до 5.

Исходя из анализа прошлых лет, с началом осенне-зимнего периода в связи с увеличением количества посетителей прогнозируется обострение криминогенной обстановки в объектах общественного питания, иных торговых объектах, реализующих алкогольные напитки в круглосуточном режиме работы.

Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома напоминает об осторожности и бдительности и дает несколько советов, которые помогут Вам избежать неприятностей и не стать жертвой преступления в общественных местах:

- чтобы не стать жертвой хулиганских действий, не задерживайтесь допоздна и не конфликтуйте с посетителями в развлекательных и увеселительных заведениях, возвращайтесь домой на такси.

- в темное время суток по дороге домой идите по освещенным и желательно оживленным улицам. Не сокращайте путь через темные переулки и дворы.

- если Вы заметили идущую навстречу шумную компанию, обойдите ее стороной. Перейдите на противоположный тротуар, уйдите на другую улицу, главное – не проходите рядом с незнакомцами.

- не привлекайте к себе внимание украшениями. Спрячьте их под одеждой, а еще лучше снимите и уберите в карман.

- не носите деньги, драгоценности и документы в сумочке – ее легко вырвать из рук и убежать. Убирайте ценные вещи во внутренние карманы одежды.

- прежде чем снять деньги в банкомате, обратите внимание - нет ли рядом подозрительных людей. Если кто-то вызывает сомнение - повремените с операцией. Не пишите пин-код карты прямо на ней, и не носите с собой подсказку.

- не пересчитывайте деньги на улице.

- не рекомендуется при передвижении по улице, магазину, рынку переносить имущество в легко доступном для преступника месте (например, переносить в руках телефоны и кошельки). Носите мобильные телефоны, деньги, документы во внутренних карманах одежды, в закрытых на молнию ручных сумках.

- не оставляйте имущество без присмотра, на прилавках магазинов, рынков, на столах в кафе, на сиденьях автомобилей.

- оставляйте свою машину на охраняемых автостоянках, если такой возможности нет – позаботьтесь о надежной сигнализации. Уходя, не оставляйте на сиденьях сумки, кошельки.

- чтобы избежать в отношении Вас мошеннических действий, не заводите длительных бесед с незнакомыми людьми.

Еще несколько советов для девушек. Прекрасной половине следует остерегаться:

- случайных знакомств в кафе, ресторане, клубе;

- поездок с незнакомой компанией;

- предложений незнакомых мужчин подвезти;

- посещений общежитий и случайных квартир;

- поездки в лифте с незнакомцем.

Если вы стали жертвой преступления, Вам необходимо запомнить преступника: его рост, примерный возраст, во что одет, особые приметы внешности, а также в каком направлении скрылся преступник.

О совершенном преступлении необходимо сообщить сотрудникам милиции - по телефону 102.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД