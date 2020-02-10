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Сильный ветер снес остановку в Минске

10.02.2020 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 февраля в Минске ветер снес остановку.


фото: СТВ

Беларусь, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
 
Теги: Минск
 
 
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10 февраля в Минске ветер снес остановку.
 
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