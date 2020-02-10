США начали вывод войск из Ирака

По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.





Как уточнил аль-Ганими, "Соединенные Штаты начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", расположенных на территории страны. Депутат также указал, что "американцы ограничили свое присутствие двумя крупными базами".





Он уточнил, что это база близ города Эрбиль на севере страны, а также авиабаза Айн аль-Асад, расположенная в провинции Анбар в 180 км к западу от Багдада.





По словам аль-Ганими, США желают закрепиться на этих двух базах, однако "парламент страны и иракский народ настаивают, чтобы американские войска были выведены со всех баз".





Официальных комментариев американской стороны по поводу вывода сил США с 15 военных объектов в Ираке пока не поступало.









5 января, спустя два дня после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.





Однако это решение принималось парламентом в отсутствие нескольких ведущих депутатских фракций.





Многие депутаты посчитали решение о пребывании на иракской территории иностранных сил незаконным и необязательным для исполнения правительством страны. Парламентарии заявляли, что только Высший федеральный суд страны может признать его легитимность.





США до сих пор отказываются выполнять решение совета иракского парламента. Трамп пригрозил Ираку "беспрецедентными санкциями" в ответ на возможные шаги Багдада, направленные на вывод сил Соединенных Штатов с территории страны.