План Губаревича: не одна Плошча, а тысячи маленьких

в блоге на нашем сайте . Свой план Юрий Губаревич изложил









В президентской избирательной кампании-2020 нужно участвовать, так как в ней можно победить и сменить власть, уверен лидер Движения «За свободу». Причем, речь не только о моральной, а о вполне реальной победе. А точнее – о второй после 1994 года электоральной революции.





«Очевидно, и социология это подтверждает, что большинство белорусов - за перемены. Они хотят сменить власть, но предпочитают легальным способом. Не через Площадь, которую власти (и часть общества тоже) считают попыткой государственного переворота и готовы на самый жесткий ее разгон. Очередная ритуальная Площадь как махание кулаками после драки - это новые тюремные сроки и штрафы. Разгром и разочарование», – пишет Губаревич.





Лидер Движения «За свободу» обращает внимание на следующее. «Волю народа искажают подделками в протоколах по итогам голосования десятки тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. Наши соседи, коллеги и родственники. На 6 тысячах избирательных участков. В Беларуси около 7 миллионов избирателей. Это в среднем немного более тысячи избирателей на участок. Для контроля за голосованием на каждом из участков - от явки к подсчету голосов - нужны около 10-15 наблюдателей. Это каждый сотый избиратель - всего 1% от их общего количества.





Это наблюдатели, которые будут решительно и настойчиво требовать от членов избирательных комиссий держаться законодательства и вести прозрачный подсчет голосов. Чтобы они демонстрировали при подсчете голосов каждый бюллетень, а не свои задницы. В результате избирательные участки станут 6 тысячами площадей, 6 тысячами электоральных фронтов, на которых толпа из 10-15 наблюдателей заставить избирательную комиссию работать честно», – пишет Губаревич.





Таким образом, его план прост – активное наблюдение за выборами и таким образом, – противодействие фальсификациям.





Получится?



