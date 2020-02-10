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Внимание, ветер! На трассе М6 две легковушки сдуло в кювет
Источник материала: Tut.by
Днем 10 февраля два автомобиля из-за сильного ветра вылетели в кювет в Щучинском районе. Об этом
По информации инспекторов, аварии произошли на 210-м и 222-м километрах трассы М6 Минск — Гродно из-за сильного бокового ветра. В обоих случаях ситуация развивалась одинаково: водители автомобилей при выезде на открытое пространство теряли управление и съезжали в кювет.
К счастью, в этих ДТП никто серьезных травм не получил.
Напомним, накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике. Синоптики
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Напомним, накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.
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