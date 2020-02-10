Внимание, ветер! На трассе М6 две легковушки сдуло в кювет

Источник материала: Tut.by

Днем 10 февраля два автомобиля из-за сильного ветра вылетели в кювет в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, аварии произошли на 210-м и 222-м километрах трассы М6 Минск — Гродно из-за сильного бокового ветра. В обоих случаях ситуация развивалась одинаково: водители автомобилей при выезде на открытое пространство теряли управление и съезжали в кювет.

К счастью, в этих ДТП никто серьезных травм не получил.





Напомним, накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике. Синоптики предупредили о том, что мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный ветер порывами до 15−22 м/с.