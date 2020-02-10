ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание, ветер! На трассе М6 две легковушки сдуло в кювет

10.02.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 10 февраля два автомобиля из-за сильного ветра вылетели в кювет в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, аварии произошли на 210-м и 222-м километрах трассы М6 Минск — Гродно из-за сильного бокового ветра. В обоих случаях ситуация развивалась одинаково: водители автомобилей при выезде на открытое пространство теряли управление и съезжали в кювет.

К счастью, в этих ДТП никто серьезных травм не получил.


Напомним, накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике. Синоптики предупредили о том, что мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный ветер порывами до 15−22 м/с.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, накануне Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сначала турок, потом кубинцы: гродненские пограничники дважды за сутки предотвратили нарушение границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика