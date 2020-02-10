Дачники оценят: в Чехии построили дом с теплицей на крыше. Смотрите, как это все выглядит

Источник материала: Tut.by

Белорусские дачники должны оценить решение, реализованное чешским бюро RicharDavidArchitekti . Посреди сада в маленькой чешской деревне Хлум вырос необычный дом: второй этаж его состоит из теплицы для кактусов. Таким образом, архитектор Давид Казицки (David Kazicky) решил несколько проблем: теплица не мешает виду из дома в сад, чердачное пространство теплицы использует остаточное тепло от дома в холодное время года. Владелец также сэкономил на расходах, которые мог бы потратить на фундамент отдельной теплицы.





Изначально дом проектировался для участка в три раза меньше. Однако заказчикам удалось купить прилегающий сад, и общая площадь земли, на которой он мог построить, существенно увеличилась. Теперь дом расположен в середине фруктового сада, и наблюдать за его цветением можно из всех комнат в доме.









Дом состоит из двух основных структурных частей: жилой первый этаж и теплица на втором. Оба этажа конструктивно и функционально разделены. Основным несущим элементом нижней жилой части являются кирпичные стены, дополненные стальными колоннами, связанными железобетонным монолитным поясом.









Теплица для кактусов занимает площадь, равную площади самого дома. Попасть на нее можно с террасы по стальной лестнице. Конструкция теплицы выполнена из стальных профилей. Крыша сделана из 4-камерного прозрачного поликарбоната. Этого достаточно, чтобы пропускать свет в нужном количестве, сохранять тепло и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.









Фасад обшит вертикальными досками лиственницы. Внутри стены облицованы песчаником. Окна — из алюминия с тройным остеклением.





Планировка дома не совсем типичная: отсутствует холл, который обычно служит распределительной комнатой для других частей дома. Вместо этого все комнаты, включая ванную, имеют прямой доступ к крытой террасе благодаря раздвижной двери, которая в течение большей части года служит границей между экстерьером и интерьером. Площадь террасы прикрывает крыша теплицы.