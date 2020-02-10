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Дачники оценят: в Чехии построили дом с теплицей на крыше. Смотрите, как это все выглядит
Источник материала: Tut.by
Белорусские дачники должны оценить решение, реализованное чешским бюро
Изначально дом проектировался для участка в три раза меньше. Однако заказчикам удалось купить прилегающий сад, и общая площадь земли, на которой он мог построить, существенно увеличилась. Теперь дом расположен в середине фруктового сада, и наблюдать за его цветением можно из всех комнат в доме.
Теплица для кактусов занимает площадь, равную площади самого дома. Попасть на нее можно с террасы по стальной лестнице. Конструкция теплицы выполнена из стальных профилей. Крыша сделана из 4-камерного прозрачного поликарбоната. Этого достаточно, чтобы пропускать свет в нужном количестве, сохранять тепло и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.
Фасад обшит вертикальными досками лиственницы. Внутри стены облицованы песчаником. Окна — из алюминия с тройным остеклением.
Планировка дома не совсем типичная: отсутствует холл, который обычно служит распределительной комнатой для других частей дома. Вместо этого все комнаты, включая ванную, имеют прямой доступ к крытой террасе благодаря раздвижной двери, которая в течение большей части года служит границей между экстерьером и интерьером. Площадь террасы прикрывает крыша теплицы.
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В Чехии построили деревенский дом с теплицей на крыше.
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