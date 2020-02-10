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Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»
Источник материала: СТВ
Ровно тридцать лет назад 11 февраля в СССР по телевидению впервые был показан фильм «Москва слезам не верит». История про трёх девушек из провинции, которые приехали покорять большой город, затронула сердца миллионов зрителей, а цитаты из этой кинокартины прочно вошли в обиход.
«В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю», – произносит персонаж Алентовой Катя Тихомирова.
Актёры и актрисы из этого фильма, который даже был
Ирина Муравьёва
Вера Алентова
Алексей Баталов
Наталья Вавилова
Раиса Рязанова
Иннокентий Смоктуновский
Борис Сморчков
Кстати, а вы знаете, как сложилась жизнь Вавиловой, которая сыграла дочь Кати Александру?
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Ровно тридцать лет назад 11 февраля в СССР по телевидению впервые был показан фильм «Москва слезам не верит». История про трёх девушек из провинции, которые...
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