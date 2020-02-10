Как лечить герпес на губах

Что делать, если на губах часто появляется «простуда» и как лечить эти пузырьки? GO.TUT.BY отвечает на самые частые вопросы о герпесе.
Что такое герпес?
Пузырьки на губах появляются из-за вируса простого герпеса.
Он бывает двух видов: вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) и вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Чаще всего «простуда» на губах — это симптом ВПГ-1, а ВПГ-2 обычно становится причиной генитального герпеса.
По оценкам ВОЗ, во всем мире вирусом ВПГ-1 инфицированы около 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет (67% населения). У многих оральная герпетическая инфекция проходит бессимптомно, так что люди даже не догадываются о том, что заражены ВПГ-1.
Чем опасен герпес?
Как отмечает клиника Мэйо (это один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира), риск осложнений есть у людей с ослабленной иммунной системой, включая пациентов после сильных ожогов, во время химиотерапии, после трансплантации органов, с ВИЧ или СПИД.
У некоторых ВПГ может не ограничиваться пузырьками у рта, а переноситься, например, на подушечки пальцев (такое может случиться с ребенком, привыкшим тянуть в рот большой палец). Также герпес может вызывать глазные инфекции, а они, повторяясь, в свою очередь, могут стать причиной проблем со зрением. У людей с экземой пузырьки герпеса могут распространиться по всему телу. В случае c ослабленной иммунной системой герпес может влиять на другие органы — например на мозг.
Как передается ВПГ-1?
Герпес очень заразный и может передаваться от человека к человеку при тесном прямом контакте. Как пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании, чаще всего мы получаем его уже в детстве, например когда ребенка в щечку целует мама или папа (у которых был герпес). Также он может передаться через общие предметы: например столовые приборы или полотенца.
Заразнее всего оральный герпес, когда у человека есть та самая «простуда» на губах. Но передать вирус другим можно и в тот момент, когда нет характерных высыпаний.
Вирус проходит через кожу и распространяется по нервам, где он неактивен (находится в состоянии покоя), пока не будет пробужден каким-либо триггером. Если у человека хотя бы раз был эпизод герпеса, то вирус остается в нервных клетках (даже после того, как пузырьки прошли) и может проявиться в том же месте, что и раньше.
Какие симптомы у герпеса?
Обычно перед появлением «простуды» на губах ощущается характерное покалывание, зуд или жжение в том месте, где примерно в течение дня возникает пузырек. Маленькие пузырьки лопаются, оставляя неглубокие язвы, которые будут источать жидкость, а затем покроются коркой.
Симптомы отличаются в зависимости от того, впервые у вас герпес или нет: как правило, повторные высыпания менее сильные. Во время первого герпеса у некоторых повышается температура, болит голова и горло, ощущается боль в мышцах и увеличиваются лимфатические узлы.
Как лечить «простуду» на губах?
У большинства людей пузырьки герпеса обычно проходят сами по себе за 7−10 дней. Антивирусные таблетки или крем не «уберут» их совсем (и не предотвратят повторное развитие герпеса), а только облегчат симптомы или ускорят заживление язвочек.
Наиболее эффективными лекарственными средствами для инфицированных ВПГ-1 ВОЗ называет ацикловир, фамцикловир и валацикловир.
Кремы дадут результат, только если начать использование при самых первых симптомах «простуды»: более позднее применение вряд ли будет иметь существенный эффект. Крем лучше наносить на ранку похлопывающими движениями, а не втирать его. До и после использования вымойте руки с мылом. Не делитесь своим кремом.
Национальная служба здравоохранения Великобритании дает и более общие советы для лечение герпеса дома:
пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания,
избегайте кислой или соленой еды и выбирайте холодную мягкую пищу,
старайтесь не трогать пузырьки руками, кроме тех моментов, когда применяете крем.
Обращаться к врачу надо, только если у вас ослабленный иммунитет, высыпания не проходят больше двух недель или доставляют вам серьезный дискомфорт и появились не только на губах. Также совета доктора лучше спросить, если герпес у вас бывает слишком часто.
От чего бывает частый герпес?
Частота возникновения пузырьков различна у разных людей: у кого-то герпес бывает раз в жизни и больше не повторяется, у кого-то регулярно случается два-три раза в год.
гормональные изменения, в том числе связанные с менструацией,
стресс,
усталость,
чрезмерное воздействие солнца и ветра,
изменения в иммунной системе.
Какая есть профилактика?
Так как проще всего вирус распространяется с жидкостью из пузырьков, избегайте кожного контакта с другими людьми в это время. Не делитесь своими столовыми приборами, полотенцем, бальзамом для губ и другими предметами, которые могли быть в контакте со слюной.
Лицам с проявляющимися симптомами орального герпеса следует воздерживаться от оральных половых сношений, чтобы не допустить передачу герпеса на гениталии полового партнера.
Если герпес у вас бывает часто или вы в группе риска по осложнениям, доктор может прописать антивирусные препараты.
Если герпес у вас провоцируется нахождением на солнце, пользуйтесь солнцезащитным кремом в том месте, где обычно появляются высыпания.