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Как лечить герпес на губах

10.02.2020 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать, если на губах часто появляется «простуда» и как лечить эти пузырьки? GO.TUT.BY отвечает на самые частые вопросы о герпесе.

Что такое герпес?

Пузырьки на губах появляются из-за вируса простого герпеса.

Он бывает двух видов: вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) и вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Чаще всего «простуда» на губах — это симптом ВПГ-1, а ВПГ-2 обычно становится причиной генитального герпеса.

По оценкам ВОЗ, во всем мире вирусом ВПГ-1 инфицированы около 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет (67% населения). У многих оральная герпетическая инфекция проходит бессимптомно, так что люди даже не догадываются о том, что заражены ВПГ-1.

Чем опасен герпес?

Как отмечает клиника Мэйо (это один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира), риск осложнений есть у людей с ослабленной иммунной системой, включая пациентов после сильных ожогов, во время химиотерапии, после трансплантации органов, с ВИЧ или СПИД.

У некоторых ВПГ может не ограничиваться пузырьками у рта, а переноситься, например, на подушечки пальцев (такое может случиться с ребенком, привыкшим тянуть в рот большой палец). Также герпес может вызывать глазные инфекции, а они, повторяясь, в свою очередь, могут стать причиной проблем со зрением. У людей с экземой пузырьки герпеса могут распространиться по всему телу. В случае c ослабленной иммунной системой герпес может влиять на другие органы — например на мозг.

Как передается ВПГ-1?

Герпес очень заразный и может передаваться от человека к человеку при тесном прямом контакте. Как пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании, чаще всего мы получаем его уже в детстве, например когда ребенка в щечку целует мама или папа (у которых был герпес). Также он может передаться через общие предметы: например столовые приборы или полотенца.

Заразнее всего оральный герпес, когда у человека есть та самая «простуда» на губах. Но передать вирус другим можно и в тот момент, когда нет характерных высыпаний.

Вирус проходит через кожу и распространяется по нервам, где он неактивен (находится в состоянии покоя), пока не будет пробужден каким-либо триггером. Если у человека хотя бы раз был эпизод герпеса, то вирус остается в нервных клетках (даже после того, как пузырьки прошли) и может проявиться в том же месте, что и раньше.

Какие симптомы у герпеса?

Обычно перед появлением «простуды» на губах ощущается характерное покалывание, зуд или жжение в том месте, где примерно в течение дня возникает пузырек. Маленькие пузырьки лопаются, оставляя неглубокие язвы, которые будут источать жидкость, а затем покроются коркой.

Симптомы отличаются в зависимости от того, впервые у вас герпес или нет: как правило, повторные высыпания менее сильные. Во время первого герпеса у некоторых повышается температура, болит голова и горло, ощущается боль в мышцах и увеличиваются лимфатические узлы.

Как лечить «простуду» на губах?

У большинства людей пузырьки герпеса обычно проходят сами по себе за 7−10 дней. Антивирусные таблетки или крем не «уберут» их совсем (и не предотвратят повторное развитие герпеса), а только облегчат симптомы или ускорят заживление язвочек.

Наиболее эффективными лекарственными средствами для инфицированных ВПГ-1 ВОЗ называет ацикловир, фамцикловир и валацикловир.

Кремы дадут результат, только если начать использование при самых первых симптомах «простуды»: более позднее применение вряд ли будет иметь существенный эффект. Крем лучше наносить на ранку похлопывающими движениями, а не втирать его. До и после использования вымойте руки с мылом. Не делитесь своим кремом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании дает и более общие советы для лечение герпеса дома:

  • пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания,
  • избегайте кислой или соленой еды и выбирайте холодную мягкую пищу,
  • старайтесь не трогать пузырьки руками, кроме тех моментов, когда применяете крем.

Обращаться к врачу надо, только если у вас ослабленный иммунитет, высыпания не проходят больше двух недель или доставляют вам серьезный дискомфорт и появились не только на губах. Также совета доктора лучше спросить, если герпес у вас бывает слишком часто.

От чего бывает частый герпес?

Частота возникновения пузырьков различна у разных людей: у кого-то герпес бывает раз в жизни и больше не повторяется, у кого-то регулярно случается два-три раза в год.

Его очередное появление могут спровоцировать:

  • другая вирусная инфекция,
  • гормональные изменения, в том числе связанные с менструацией,
  • стресс,
  • усталость,
  • чрезмерное воздействие солнца и ветра,
  • изменения в иммунной системе.

Какая есть профилактика?

Так как проще всего вирус распространяется с жидкостью из пузырьков, избегайте кожного контакта с другими людьми в это время. Не делитесь своими столовыми приборами, полотенцем, бальзамом для губ и другими предметами, которые могли быть в контакте со слюной.

Лицам с проявляющимися симптомами орального герпеса следует воздерживаться от оральных половых сношений, чтобы не допустить передачу герпеса на гениталии полового партнера.

Если герпес у вас бывает часто или вы в группе риска по осложнениям, доктор может прописать антивирусные препараты.

Если герпес у вас провоцируется нахождением на солнце, пользуйтесь солнцезащитным кремом в том месте, где обычно появляются высыпания.

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Что делать, если на губах часто появляется «простуда» и как лечить эти пузырьки?
 
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