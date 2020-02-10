Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества. В темноту погрузилась столица – Каракас, а также восемь штатов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Подобное случилось в Венесуэле в марте 2019 года. Тогда причиной стал саботаж на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. За несколько дней преступники разграбили сотни магазинов, прекратило работу метро, без электричества остался аэропорт Каракаса. Помимо этого наблюдались перебои с мобильной связью, а в обесточенных больницах скончались более десятка детей.











