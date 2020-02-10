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В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества

10.02.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества. В темноту погрузилась столица – Каракас, а также восемь штатов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества

Подобное случилось в Венесуэле в марте 2019 года. Тогда причиной стал саботаж на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. За несколько дней преступники разграбили сотни магазинов, прекратило работу метро, без электричества остался аэропорт Каракаса. Помимо этого наблюдались перебои с мобильной связью, а в обесточенных больницах скончались более десятка детей.     

В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества

В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества

В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества

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Новости Венесуэлы. В Венесуэле произошли массовые перебои в подаче электричества. В темноту погрузилась столица – Каракас, а также восемь штатов страны, сообщили...
 
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