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Первый год платить не нужно. Появился суперльготный кредит на Geely (но не для всех)

10.02.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси запустили новый кредит на покупку автомобилей Geely. Банки и раньше кредитовали покупателей отечественных легковушек на льготных условиях, но последнее предложение от Беларусбанка можно назвать суперльготным. Правда, воспользоваться им смогут не все желающие, а отдельные категории граждан.


Фото: Павел Мурашко

Особые условия кредитования предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II группы, многодетных семей.

Кредит оформляют на срок до 10 лет, но его можно погасить досрочно.

Главная особенность нового кредитного продукта в том, что первый год по нему почти не нужно будет платить: ставка составит всего 0,01% годовых. Но и на этом грейс-период не закончится. Еще некоторое время покупатель будет рассчитываться по кредиту на льготных условиях — ставка составит не менее 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 5,1 процентный пункт). Срок, на протяжении которого будет действовать пониженная ставка, зависит от суммы собственных средств, которые покупатель внесет при покупке авто.

— Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, льготный период кредитования по сниженной ставке составит 2 года. Если оплатить самостоятельно 25% стоимости авто — 3 года. В случае оплаты за счет кредита всей стоимости автомобиля льготный период кредитования действует 18 месяцев, — объясняют в банке.

Уже после окончания грейс-периода по кредиту нужно будет платить по ставке, привязанной к ставке рефинансирования, увеличенной на фиксированную величину. Сейчас это 12,32% годовых — под такую ставку сейчас, как правило, кредитуют банки покупку нового автомобиля на общих условиях.

В качестве обеспечения по кредиту предусмотрено поручительство физических лиц или залог автомобиля и поручительство.

В банке обращают внимание на то, что воспользоваться таким кредитом можно будет только один раз.

Напомним, более 90% покупок отечественных Geely проводится с привлечением льготных кредитов. Сейчас ставка по ним составляет 3,32% годовых в первые 2−3 года (в зависимости от модели авто и суммы собственных средств), оставшийся срок кредит обходится в рыночные 12,32% годовых.

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Банки и раньше кредитовали покупателей отечественных легковушек на льготных условиях, но последнее предложение от Беларусбанка можно назвать суперльготным....
 
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