«Батарейки, сдавайтесь!»: Смолевиччина активно включилась в «добрую» акцию

Первого февраля на Минщине стартовала акция «29 добрых дел». В нее активно включились учреждения образования Смолевичского района.

С первых дней акции добрыми делами наполнилась Драчковская школа. Пятиклассники навели порядок на территории парка. Они же смастерили не только функциональные, но и красивые кормушки для пернатых. Учащиеся 11-го класса посетили ветерана труда, одиноко проживающего человека из когорты «детей войны» Ивана Болеславовича Желтка, проживающего в агрогородке Драчково.

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