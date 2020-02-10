«Адская утка» и лучший истребитель Беларуси. В США назвали самые удачные модернизации Су-27

Источник материала: Tut.by

Су-27 «Фланкер» поступил на вооружение ВВС СССР в 1985 году как тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. Он должен был противостоять лучшим истребителям НАТО — американским F-14 Tomcat и F-15 Eagle. Самолет был хорош как на дистанциях за пределами видимости (благодаря мощному радару), так и в «собачьей свалке», так как имел превосходные летные характеристики. И, что не менее важно, в Су-27 конструкторы заложили огромный потенциал для модернизации — сегодня на службе остается множество усовершенствованных в разных странах вариантов истребителя. Американское издание Military Watch назвало пять самых удачных модернизаций Су-27.

J-11D



Источник: Military Watch

Китайский истребитель является преемником J-11B, который пошел в войска в середине 1990-х годов. От Су-27М, на основе которого был сделан самолет, он отличался более совершенной авионикой, использованием композитов и современных систем РЭБ. Military Watch называет программу J-11D, возможно, самой амбициозной из программ по созданию истребителей четвертого и «4+» поколения.

В конечном итоге Китай должен получить свой аналог российского Су-35, причем самолет будет использовать некоторые технологии пятого поколения, разработанные для более совершенного J-20. В частности, планируется использование мощных радаров с АФАР для отличной ситуационной осведомленности, а также технологии для снижения радиолокационной сигнатуры.

Считается, что Китай — единственная страна, кроме России, которая сумела освоить двигатели с управляемым вектором тяги, что дает самолетам сверхманевренность. В перспективе J-11D сможет сражаться с любыми современными истребителями, включая F-22 и F-35.

Су-35



Фото: army.lv

Введенный в эксплуатацию в 2014 году, самолет поколения «4+» Су-35 стал одной из немногих машин завоевания господства в воздухе, запущенной в России в серию со времен оригинального Су-27. Преимуществами являются новые двигатели АЛ-41Ф1 с всеракурсно управляемым вектором тяги, а также новые системы радиоэлектронной борьбы, авионика и радар «Ирбис» с фазированной решеткой.

Истребитель ограниченно использует технологии радиолокационной малозаметности и оснащен новыми ракетами повышенной дальности действия, такими, как Р-37М. Также самолет получил ракеты «воздух-воздух» Р-77, которых может нести до 14 штук. Military Watch пишет, что Су-35 был разработан, чтобы эффективно противостоять F-22 и представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с оригинальным Су-27.

J-16



Источник: Military Watch

Самолет поступил на вооружение за год до Су-35, в 2013-м. Это двухместный истребитель, не имеющий особой «противовоздушной» или «бомбардировочной» специализации — он может одинаково успешно вести воздушный бой или работать по земле. Считается, что это единственный серийный потомок Су-27, использующий радар с АФАР, что в сочетании с использованием стелс-технологий и эффективными ракетами «воздух-воздух» нового поколения делает его смертоносной машиной.

Military Watch пишет о том, что для J-16 разработана большая ракета дальнего радиуса действия (название которой пока неизвестно), предназначенная специально для уничтожения самолетов второй линии, таких как заправщики или машины ДРЛО. В сочетании с низкой радиолокационной заметностью и высокими летными характеристиками самолет может поддерживать другие китайские истребители в качестве «охотника на танкеры», что важно в условиях борьбы с противником в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Су-34



Фото: Flightglobal

Су-34, известный на западе как «Адская утка» (Hellduck), издание называет самым радикальным отходом от оригинальной конструкции Су-27. Это в первую очередь ударный самолет для работы по земле — возможность вести воздушный бой осталась лишь как вспомогательная.

Самолет несет ряд усовершенствованных боеприпасов для наземных и надводных целей, включая крылатые ракеты дальнего радиуса действия (измеряемого в тысячах километров), что делает Су-34 одним из самых «дальнобойных» самолетов в мире.

Бомбардировщик может нести три системы электронного противодействия: «Хибины», САП-14 и САП-518, которые уже испытаны в Сирии и сильно повышают живучесть самолета. Вместе с тем, модель не обладает такой маневренностью и высоким потолком, как другие потомки Су-27. По сравнению с ними Су-34 имеет самый мощный двигатель и уникальные возможности — это идеальный самолет для противодействия судоходству противника и уничтожения любой наземной техники.

Су-30СМ



Фото: Максим Гарлукович, агентство «Ваяр»

Military Watch называет этот самолет самым продвинутым вариантом двухместного Су-30. Истребитель ориентирован на воздушный бой. Для ситуационной осведомленности модель оснащается радаром НО11М «Барс» с дальностью обнаружения самолетов до 400 километров. При этом считается, что РЛС способна обнаруживать даже самолеты-невидимки. Передовая авионика и системы РЭБ позволяют относить истребители к машинам поколения «4+», которые могут успешно вести бой за пределами видимости.

Еще одним преимуществом Су-30СМ является его низкая цена — это один из самых дешевых тяжелых истребителей, существующих в мире. Так, Беларусь начала закупки этих самолетов , а сформированная из них эскадрилья станет лучшей в ВВС нашей страны.