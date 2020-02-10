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«Очень ценю, что я была первой в моей любимой утренней программе». Юлия Шпилевская рассказала, как попала на ТВ

10.02.2020 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В театр Вас привёл случай. Если бы Вас не встретили Вашего педагога в метро или не спустились, может быть, и Ваша творческая судьба сложилась по-другому. А что касается телевидения? Как Вы попали?

«Очень ценю, что я была первой в моей любимой утренней программе». Юлия Шпилевская рассказала, как попала на ТВ

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Тоже случай. Это уже в театре наш актёр Александр Станиславович Подобед, который был голосом канала СТВ долгое время. И как любой уважающий себя телеканал, СТВ решил сделать утреннюю передачу. Искали ведущих, кто бы мог встать во главу программы. Конечно, начинают обычно или с журналистов, или с актёров. Потому что они уже чуть-чуть подготовленные люди, с ними возиться не нужно. И, видимо, тогда он и порекомендовал меня. И я пришла, и всё у нас получилось. И я очень ценю тот момент, что я была первой в моей любимой утренней программе и росла вместе с ней, и она вместе со мной.

«Очень ценю, что я была первой в моей любимой утренней программе». Юлия Шпилевская рассказала, как попала на ТВ

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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В театр Вас привёл случай. Если бы Вас не встретили Вашего педагога...
 
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