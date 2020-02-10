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«Очень ценю, что я была первой в моей любимой утренней программе». Юлия Шпилевская рассказала, как попала на ТВ
Источник материала: СТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
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«Очень ценю, что я была первой в моей любимой утренней программе». Юлия Шпилевская рассказала, как попала на ТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В театр Вас привёл случай. Если бы Вас не встретили Вашего педагога...
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