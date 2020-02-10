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В Берестовицком районе молодой водитель опрокинул в кювет BMW: пострадали два 17-летних пассажира
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в кювет в Берестовицком районе. Об этом
По предварительной информации, утром 10 февраля 18-летний водитель BMW ехал по трассе Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно в направлении Берестовицы. Вблизи деревни Грайно он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира легковушки, их госпитализировали.
В ГАИ отметили, что на задней оси автомобиля были установлены шины с разным рисунком протектора.
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Авария произошла утром 10 февраля на трассе Р99 Барановичи - Пограничный - Гродно.
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