В Берестовицком районе молодой водитель опрокинул в кювет BMW: пострадали два 17-летних пассажира

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в кювет в Берестовицком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





По предварительной информации, утром 10 февраля 18-летний водитель BMW ехал по трассе Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно в направлении Берестовицы. Вблизи деревни Грайно он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира легковушки, их госпитализировали.

В ГАИ отметили, что на задней оси автомобиля были установлены шины с разным рисунком протектора.