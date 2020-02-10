Белорусскому ТВ поставили задачу увеличить долю собственного контента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О развитии средств массовой информации говорили сегодня в Минске руководители белорусских СМИ на коллегии профильного министерства, передает телеканал «МИР 24».

«К концу 2020 года на наших телеканалах должно быть не менее 30% контента отечественного производства. Не все телеканалы подошли к этой планке, и это понятно. Создавать собственное гораздо дороже и сложнее, чем просто купить зарубежное. Но, тем не менее, нужно этим заниматься и создавать свое», – считает первый замминистра информации Республики Беларусь Павел Легкий.

Министр информации Александр Карлюкевич призвал противопоставить лжи и клевете объективную и правдивую журналистику. По его словам, это основа информационной безопасности страны.

Министерство информации наградило Почетной грамотой радио «МИР» в Беларуси. Ее вручили главному редактору студии Алексею Адашкину за активную работу и за вклад в развитие масс-медиа.