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Белорусскому ТВ поставили задачу увеличить долю собственного контента

10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О развитии средств массовой информации говорили сегодня в Минске руководители белорусских СМИ на коллегии профильного министерства, передает телеканал «МИР 24».

«К концу 2020 года на наших телеканалах должно быть не менее 30% контента отечественного производства. Не все телеканалы подошли к этой планке, и это понятно. Создавать собственное гораздо дороже и сложнее, чем просто купить зарубежное. Но, тем не менее, нужно этим заниматься и создавать свое», – считает первый замминистра информации Республики Беларусь Павел Легкий.

Министр информации Александр Карлюкевич призвал противопоставить лжи и клевете объективную и правдивую журналистику. По его словам, это основа информационной безопасности страны.

Министерство информации наградило Почетной грамотой радио «МИР» в Беларуси. Ее вручили главному редактору студии Алексею Адашкину за активную работу и за вклад в развитие масс-медиа.



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Теги: Минск
 
 
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К концу 2020 года на республиканских телеканалах должно быть не менее 30% передач отечественного производства.
 
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