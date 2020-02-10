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Белорусскому ТВ поставили задачу увеличить долю собственного контента
10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О развитии средств массовой информации говорили сегодня в Минске руководители белорусских СМИ на коллегии профильного министерства, передает телеканал «МИР 24».
Министр информации Александр Карлюкевич призвал противопоставить лжи и клевете объективную и правдивую журналистику. По его словам, это основа информационной безопасности страны.
Министерство информации наградило Почетной грамотой радио «МИР» в Беларуси. Ее вручили главному редактору студии Алексею Адашкину за активную работу и за вклад в развитие масс-медиа.
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К концу 2020 года на республиканских телеканалах должно быть не менее 30% передач отечественного производства.
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