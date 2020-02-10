ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

10.02.2020 17:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на улице Ванеева. Пострадали двое пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Водитель Volkswagen ехал со стороны Денисовской в направлении 2-го Велосипедного переулка. Повернув налево, он не уступил дорогу встречному Fiat. В результате столкновения первый автомобиль вылетел за пределы проезжей части. Обе машины получили механические повреждения.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Авария произошла на Сурганова. В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пассажир.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Еще одно ДТП случилось на улице Ваупшасова. Водитель грузовика не учел дистанцию безопасности и въехал в попутный тягач. В аварии никто не пострадал.

Не уступил дорогу. На Ванеева столкнулись Volkswagen и Fiat, пострадали два пассажира

Люди в материале: нет
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на улице Ванеева. Пострадали двое пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Volkswagen...
 
Новости дня
Новости разные
 
Многоэтажка со детсадом и дома-«паруса». Где в этом году в Бресте будут строить новые дома и кварталы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика