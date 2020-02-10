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В деревне Мотоль пьяный бесправник наехал на женщину
10.02.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 09.02.2020 около 01:30 часов в деревне Мотоль Ивановского района. По предварительной информации: 22-летний водитель (не имея права управления транспортными средствами – лишен в 2017 году за вождение в состоянии опьянения) управлял автомобилем «Фольксваген» и двигался по улице Братьев Миховичей.
В результате происшествия пешеход получила травмы.
Проводится проверка.
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ДТП произошло 09.02.2020 около 01:30 часов в деревне Мотоль Ивановского района. По предварительной информации: 22-летний водитель (не имея права управления...
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