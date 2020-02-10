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В деревне Мотоль пьяный бесправник наехал на женщину

10.02.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 09.02.2020 около 01:30 часов в деревне Мотоль Ивановского района. По предварительной информации: 22-летний водитель (не имея права управления транспортными средствами – лишен в 2017 году за вождение в состоянии опьянения) управлял автомобилем «Фольксваген» и двигался по улице Братьев Миховичей.

В деревне Мотоль пьяный бесправник наехал на женщину


На закруглении дороги вправо водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении, не обозначив себя световозвращающим элементом.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

 
 
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  ДТП произошло 09.02.2020 около 01:30 часов в деревне Мотоль Ивановского района. По предварительной информации: 22-летний водитель (не имея права управления...
 
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