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Нефть поставит крест на планах Нацбанка? Инфляция в январе выросла до 0,9%

10.02.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потребительские цены в Беларуси в январе 2020 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Как сообщалось, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составляла 0,5% против 0,3% в ноябре.

Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем 2019 года) сохранилась на декабрьском уровне и составила 4,7%. В ноябре 2019 года годовая инфляция составляла 5%.

По данным Белстата, цены на продовольственные товары за январь 2020 года выросли на 1,1%, на непродовольственные - на 0,7%. Стоимость платных услуг в январе увеличилась на 0,6%.

В 2020 году Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%.


В 2019 году инфляция составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%.
 
 
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Потребительские цены в Беларуси в январе 2020 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического комитета...
 
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