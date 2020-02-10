19 февраля 2020 г. в период времени с 1500 часов до 1600 часов в актовом зале административного здания Смолевичского райисполкома, расположенного по адресу: г. Смолевичи ул. Советская, д. 125 Минской области, запланировано проведение личного приема граждан прокурором Минской области государственным советником юстиции

3 класса Хмаруком Сергеем Константиновичем, начальником управления внутренних дел Минского облисполкома генерал-майором милиции Ковальчуком Александром Александровичем, временно исполняющим обязанности по должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области полковником юстиции Шатило Игорем Васильевичем. Предварительная запись по телефонам: 8-01776-29-042, 8-01776-29-370.