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Парень зашел в комнату и поймал кота за необычным занятием. Посмотрите, чем тот занимался!
Источник материала: Tut.by
Иногда домашние животные могут по-настоящему удивлять своих хозяев. Как, например, кот из этого видео, который проводил время за довольно необычным занятием. В этот момент его застукал хозяин и снял происходящее на видео. Посмотрите, чем занимался питомец.
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Иногда коты занимаются неожиданными вещами!
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