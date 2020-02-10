Парень зашел в комнату и поймал кота за необычным занятием. Посмотрите, чем тот занимался!

Источник материала: Tut.by

Иногда домашние животные могут по-настоящему удивлять своих хозяев. Как, например, кот из этого видео, который проводил время за довольно необычным занятием. В этот момент его застукал хозяин и снял происходящее на видео. Посмотрите, чем занимался питомец.