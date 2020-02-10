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Парень зашел в комнату и поймал кота за необычным занятием. Посмотрите, чем тот занимался!

10.02.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда домашние животные могут по-настоящему удивлять своих хозяев. Как, например, кот из этого видео, который проводил время за довольно необычным занятием. В этот момент его застукал хозяин и снял происходящее на видео. Посмотрите, чем занимался питомец.

 
 
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