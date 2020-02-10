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В гимназии провели конкурс ко Дню юного антифашиста

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В минувшую субботу в рамках шестого школьного дня в гимназии №1 прошел смотр-конкурс строя и песни среди учащихся 4-х классов. Мероприятие было приурочено ко Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля.

 

В гимназии провели конкурс ко Дню юного антифашиста

 

Каждому массовому воспитательному празднику предшествует большая подготовительная работа. Классные руководители 4-х классов и педагог-организатор Наталья Джафарова с ребятами много времени разучивали и выполняли элементы строевой подготовки, учились ходить в строю и исполнять маршевую песню, готовили знаки отличия в соответствии с родом войск.

В качестве компетентного члена жюри на мероприятии присутствовал сотрудник райвоенкомата Павел Ищук, который принимал рапорт капитанов отрядов о готовности, оценивал уровень выполнения строевых элементов. В завершении смотра-конкурса члены жюри отметили сплоченность команд, старание и усердие ребят при подготовке и во время мероприятия, общий боевой дух и лидерские качества капитанов. В исполнении Ярослава Лызикова, учащегося 3 «В» класса (руководитель Лариса Черникова), прозвучали песни «Я мужик» и «Раз, два, левой», которые зарядили участников позитивом и задором.

 

В гимназии провели конкурс ко Дню юного антифашиста

 

 

Все команды были отмечены грамотами по номинациям. Максимальное количество баллов набрала команда «Бравые солдаты» из 4 «В» класса (классный руководитель Ольга Печенова), которая получила грамоту победителя смотра-конкурса. Завершился праздник фотосессией.

Мероприятия гражданско-патриотической направленности помогают ребятам проникнуться чувством глубокой благодарности к тем, кто имеет отношение к армии, кто защищал и защищает нашу Родину, способствуют укреплению традиций и сплочению классного коллектива. Следующий этап смотра-конкурса среди учащихся гимназии 5-6 классов пройдет в рамках Декады гражданско-патриотического воспитания, в преддверии Дня защитников отечества, а 7-8 классы будут состязаться в марте, в рамках акции «Я-гражданин Беларуси!».

 

Юлия Пономарева, заместитель директора по воспитательной работе


 
 
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  В минувшую субботу в рамках шестого школьного дня в гимназии №1 прошел смотр-конкурс строя и песни среди учащихся 4-х классов. Мероприятие было приурочено ко Дню...
 
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