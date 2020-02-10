Большое интервью с Олегом Лесниковым, главным врачом Слуцкой ЦРБ

Источник материала: Слуцк Город





Публикации на тему электронной очереди в Слуцкой ЦРБ часто вызывают жаркие дискуссии в комментариях. Одни считают, что нововведение только усложнило поход к врачам и есть недоработка со стороны администрации, другие напротив, защищают сотрудников, утверждая, что работу со временем наладят. В интервью для SlutskGorod главный врач Слуцкой ЦРБ рассказал, что изменилось в работе взрослой поликлиники, о новых возможностях и планах на будущее.

- Всякая система несовершенна, и эта в том числе. Любое нововведение требует отладки системы. Мы признаём, что с нашей стороны были недоработки, и руководство приняло к сведению замечания граждан. Поэтому старались по возможности устранить проблему, отладить работу системы. - говорит Олег Лесников. – Тем не менее, нужно понимать, что поликлиника рассчитана на 960 посещений в смену, а работа каждого врача лимитирована временем.

Он пояснил, что больше всего посетителей бывает утром, когда на остановку приходят одновременно два автобуса. В это время в регистратуру заходят сразу около 150 человек, которых при всём желании моментально обслужить и распределить по кабинетам специалистов невозможно.

Чтобы облегчить работу поликлиники, выделили ещё одного регистратора и вывели дополнительное окно. Приняв к сведению жалобы пациентов, из регистратуры убрали все повторные талоны. Упорядочили приёмы для диагностических исследований, анализов крови, ЭКГ и многого другого.

Для удобства граждан, которые приезжают ещё до начала работы регистратуры, двери поликлиники открыты с 6.40 утра. Первыми посетителями обычно бывают сельские жители, ведь на ФАПах и в амбулаториях по штатному расписанию нет узких специалистов.





Всё видит, всё знает

Сейчас многие врачи первичного звена в поликлинике работают в информационной сети. То есть все компьютеры учреждения связаны между собой. Статистика выдаётся прямо на рабочий компьютер главврача, где можно отследить работу каждого регистратора.

-К примеру, сегодня с момента открытия очереди среднее время ожидания пациента после нажатия кнопки на терминале 6 минут 54 секунды. А время обслуживания регистратором в среднем 1 мин 16 сек. Я всё вижу, что происходит в регистратуре, приёмном покое и даже в коридорах учреждения. Ведь у нас повсюду камеры, и запись можно просматривать за несколько дней. Поэтому о проблеме я знаю не понаслышке.

Олег Гргорьевич вывел на экран видео с приёмного отделения, где медсестра как раз провожала пациента в отделение. Кроме того, он показал экран монитора с записью работы регистратуры за предыдущий вечер.





О новшествах, достижениях и планах

Во взрослой поликлинике сейчас создали команды, в каждой из которых есть врач общей практики, помощник врача и медсестра участковая. На своих участках они выполняют определённые задачи. К примеру, планируют диспансеризацию и вызывают людей для обследования - идёт работа по профилактике заболеваний.

-Наша задача не тушить пожар, а не дать ему разгореться. Поэтому мы активно работаем в этом направлении. В прошлом году Слуцкая ЦРБ провела пилотный проект на предприятиях города по выявлению факторов риска развития различных заболеваний, угрожающих в дальнейшем развитию осложнений, – говорит Олег Григорьевич. - Проект получился успешным, и в этом году руководства некоторых предприятий снова просят провести подобное обследование в коллективах. Кроме того, проводятся скрининговые исследования рака предстательной железы и колоректального рака. Благодаря этому у некоторых обследуемых удалось выявить начальную стадию онкологии, которая поддаётся лечению.

Он рассказывает, что в больнице есть хорошее эндоскопическое оборудование, с помощью которого могут делать колоноскопию под наркозом. В прошлом году при помощи такого обследования выявили не один десяток людей с полипами толстой кишки. А это предраковое заболевание, которое никак себя не проявляет.

- Знаем и о проблеме женского населения, поэтому очень важная задача для нас получить маммограф. Мы поставили вопрос перед главным Управлением здравоохранения Миноблисполкома, и нас услышали. По их заверению, если в этом году закупят аппараты, один из них выделят Слуцкой ЦРБ. И мы очень надеемся на это.





Про электронные медицинские карты и карты обслуживания

Слуцкая ЦРБ включена в пилотный проект по созданию электронного здравоохранения Республики Беларусь. Для каждого региона Минздрав выделяются финансовые средства для налаживания работы системы. На данный момент готовится проектно-сметная документация по формированию защищённой локальной сети.

-Будет сформирована единая электронная база. Надеемся, что это случится в ближайшие пару лет. Все медицинские учреждения Слуцка, включая сельские амбулатории, оборудованы компьютерами и готовы работать.

Олег Григорьевич рассказал, что в прошлом году сотрудники поликлиники провели работу по возвращению практически всех амбулаторных карт, хранившихся на руках у населения , в регистратуру для перехода на электронную систему здравоохранения. Постепенно данные о каждом пациенте наполняются, но за месяц такой объём работы в принципе невозможно сделать.

В чём преимущество

С момента работы системы, у каждого пациента будет своя электронная амбулаторная карта, логин и пароль от своего личного кабинета, в который он сможет всегда зайти и посмотреть всё, начиная от визита к врачу, заканчивая результатами анализов. Информация о пациентах будет теперь храниться на серверах.

-Это удобно, когда человек едет в другой город на лечение или консультацию в медицинский центр. Система позволяет лучше проводить диагностические мероприятия, диспансеризацию, а также более оптимально работать сотрудникам скорой помощи, медперсонал которой может оперативно изучить его историю.

Сейчас Слуцкая ЦРБ выдаёт пластиковая электронная карта медицинского обслуживания, которая позволяет получать электронные рецепты. Олег Лесников говорит, что лекарства по ней можно получить со скидкой в государственных аптеках. И такие карты наша поликлиника начала выдавать своим пациентам одна из первых в Минской области. Получить её можно в регистратуре взрослой поликлиники при наличии паспорта.





Вопрос от читателей

Читатель интересуется, можно ли сообщать пациентам, которые заказали талон к врачу через интернет, что в день приёма доктора не будет на месте?

-Желательно, за день до приёма позвонить в поликлинику и поинтересоваться, будет ли принимать ваш доктор. В регистратуре установлен многоканальный телефон, есть человек, который принимает звонки и отвечает на все вопросы. Раньше проблемы с дозвоном были, но сейчас мы выделили отдельного человека, который отвечает на все вопросы.

Случчанка спрашивает, почему убрали буфет из поликлиники? Женщина говорит, что раньше прямо в учреждении можно было купить свежую выпечку, салаты, фрукты и перекусить. Предложит ли администрация Слуцкой ЦРБ что-то взамен?

-Буфет на арендованных площадях открывал частник, но со временем решили, что это не рентабельно. В свою очередь ЦРБ должна обеспечить питание только пациентам, что мы и делаем. Сейчас в связи с переходом на систему врачей общей практики, во взрослой поликлинике нет свободных кабинетов. Тем не менее, если будут предложения от частников по открытию буфета, обязательно рассмотрим, мы не против. Но только в других помещениях ЦРБ, - сказал Олег Лесников.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by