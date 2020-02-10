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«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу в Кубке Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одолев в квалификации сборную Нидерландов, наша команда обеспечила себе выход в финальную часть соревнований. С 2020 года Кубок Федерации изменил формат проведения: теперь за главный трофей команды будут сражаться в отдельном турнире.
Помимо сборной Беларуси, в эту стадию пробились еще 11, среди которых сборные США, Австралии и России.
Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Победитель Кубка Федерации определится в апреле 2020 года. Соревнования пройдут с 14 по 19 апреля в Венгрии.
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу в Кубке Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одолев в квалификации сборную...
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