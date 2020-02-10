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«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

10.02.2020 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу в Кубке Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

Одолев в квалификации сборную Нидерландов, наша команда обеспечила себе выход в финальную часть соревнований. С 2020 года Кубок Федерации изменил формат проведения: теперь за главный трофей команды будут сражаться в отдельном турнире.   

Помимо сборной Беларуси, в эту стадию пробились еще 11, среди которых сборные США, Австралии и России.   

«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:   
Это будет очень тяжелая неделя. Девчонки настроены очень серьезно. Мы к этому идем. Это наша цель и задача. Будем биться, будем бороться, будем готовиться. Мы амбициозные. Хотим повторить успех 2017 года. Теперь это стало сделать гораздо сложнее: в том формате нужно обыграть две команды. Сейчас нужно обыграть 4 команды. 

Победитель Кубка Федерации определится в апреле 2020 года. Соревнования пройдут с 14 по 19 апреля в Венгрии.    

Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации (здесь подробнее).    

Люди в материале: Татьяна Пучек, Арина Соболенко, Александра Саснович
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу в Кубке Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Одолев в квалификации сборную...
 
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