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В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек.
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Фото: МЧС Беларуси
Работники МЧС с использованием специнструментов вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег. После осмотра медиками спасённый был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Фото: МЧС Беларуси
Предполагается, что мужчина шёл на работу, решил сократить путь через озеро и в какой-то момент провалился под лёд.
Несколько месяцев назад в Крупском районе из-за сильного ветра перевернулся парусник.
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Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту...
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