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В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд

10.02.2020 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили мужчину в полынье в 50 м от берега. 

В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёдФото: МЧС Беларуси 

Работники МЧС с использованием специнструментов вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег. После осмотра медиками спасённый был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». 

В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёдФото: МЧС Беларуси 

Предполагается, что мужчина шёл на работу, решил сократить путь через озеро и в какой-то момент провалился под лёд. 

Несколько месяцев назад в Крупском районе из-за сильного ветра перевернулся парусник.

Три человека начали тонуть – здесь подробности

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Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек.  По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту...
 
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