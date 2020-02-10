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Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма, но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.
Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:
Металлоконструкцию за считанные секунды буквально вырвало из земли. К счастью, никто не пострадал.
ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию. Сильный ветер, град, дождь и снег, а также гололедица – не лучшие факторы для быстрой езды.
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Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша...
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