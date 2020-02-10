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Клиент всегда прав? Посетители избили директора кафе за замечание
Источник материала: Партизан
Вечером в субботу, 8 февраля, в гомельском кафе The box 99 двое мужчин подсели за стол к трем девушкам. Те собирались уходить, но мужчины не давали им выйти из-за стола.
Директор кафе заметил это и сделал замечание посетителям. Дальше они вышли на улицу.
— Один из мужчин несколько раз ударил директора кафе по лицу. Когда он упал, мужчины занесли его обратно в помещение. Работники кафе сообщили о произошедшем в милицию. Потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами, — сообщает УСК по Гомельской области.
На данный момент в отношении клиентов кафе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 349 «Хулиганство».
— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения, а также иные следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, — сообщает УСК.
Следователи устанавливают личности мужчин и их местонахождение.
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Вечером в субботу, 8 февраля, в гомельском кафе The box 99 двое мужчин подсели за стол к трем девушкам. Те собирались уходить, но мужчины не давали им выйти из-за стола.
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