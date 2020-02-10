ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клиент всегда прав? Посетители избили директора кафе за замечание

10.02.2020 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером в субботу, 8 февраля, в гомельском кафе The box 99 двое мужчин подсели за стол к трем девушкам. Те собирались уходить, но мужчины не давали им выйти из-за стола.

Директор кафе заметил это и сделал замечание посетителям. Дальше они вышли на улицу.

— Один из мужчин несколько раз ударил директора кафе по лицу. Когда он упал, мужчины занесли его обратно в помещение. Работники кафе сообщили о произошедшем в милицию. Потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами, — сообщает УСК по Гомельской области.


На данный момент в отношении клиентов кафе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 349 «Хулиганство».

— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения, а также иные следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, — сообщает УСК.

Следователи устанавливают личности мужчин и их местонахождение. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером в субботу, 8 февраля, в гомельском кафе The box 99 двое мужчин подсели за стол к трем девушкам. Те собирались уходить, но мужчины не давали им выйти из-за стола.
 
Новости дня
Новости разные
 
С юбилеем поздравили женщину-механизатора Веру Миринович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика