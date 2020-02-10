Клиент всегда прав? Посетители избили директора кафе за замечание

Директор кафе заметил это и сделал замечание посетителям. Дальше они вышли на улицу.





— Один из мужчин несколько раз ударил директора кафе по лицу. Когда он упал, мужчины занесли его обратно в помещение. Работники кафе сообщили о произошедшем в милицию. Потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами, — сообщает УСК по Гомельской области.









На данный момент в отношении клиентов кафе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 349 «Хулиганство».





— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения, а также иные следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, — сообщает УСК.





Следователи устанавливают личности мужчин и их местонахождение.