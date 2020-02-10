ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильное освещение: как выглядят светильники, которые можно повесить без штробления стен

10.02.2020 18:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мобильные светильники, которые легко размещаются в любом месте комнаты, специально придумали для тех, кто во время ремонта «забыл» о проекте системы освещения. С помощью этих современных приборов свет будет в той части жилья, где вам вздумается — без штробления. Ресурс 4living.ru рассказывает о необычном и стильном струнном (мобильном) освещении.


Тросовые (струнные) системы освещения — новое слово в сфере осветительных приборов для жилых помещений. Это, как правило, небольшие светильники, подвешенные на гибких тросах (струнах). Соответственно, свет можно направлять в одну точку комнаты, а потом перемещать в другую. Благодаря такой системе происходит значительная экономия на многочисленных добавочных бра и светильниках.


Придумали мобильное освещение европейские промышленные дизайнеры. Они оценили все сложности, которые могут возникнуть из-за несвоевременной планировки системы освещения дома или в связи с перестановкой, перепланировкой квартиры. И создали светильники, которые позволяют поменять расположение источника света безболезненно и быстро, без штробления стен и других существенных усилий.

Среди известных сегодня производителей мобильных осветительных приборов — испанский бренд VIBIA. Для него струнные светильники разрабатывал дизайнер Арик Леви (Arik Levy).

Его светильник представляет собой систему из одного или нескольких подвижных проводов (электрических кабелей). Струны фиксируются в нужном положении с помощью миниатюрных крепежных элементов. Эти подвесы (от 200 см до 257 см в зависимости от модели) можно свободно размещать на поверхностях потолка или стен. Черные кабели с миниатюрными светодиодными светильниками на концах соединяются в едином электрическом блоке в форме круга. Этот блок крепят на потолок или стену, где есть электрический вывод, а композицию из светильников на черных «струнах» придумывает сам владелец. Мобильные струны-кабели делают процесс организации освещения по-настоящему творческим.


Еще большую известность получил итальянский производитель FLOS, для которого серию систем мобильного освещения создал дизайнер Майкл Анастасиадис (Michael Anastassiades), которого в Париже на выставке Maison & Objet назвали дизайнером года.

На ее создание дизайнера вдохновили линии электропередачи, которые он наблюдал во время путешествий на поезде. Светильники простых геометрических форм и темные провода складываются в строгий рисунок, своеобразный чертеж в 3-мерном пространстве. Они создают ощущение динамики и движения. Светильники дают мягкий рассеянный свет благодаря поликарбонатному диффузору.

Как это выглядит? Обычно — как небольшая светодиодная, экономичная лампочка на длинном проводе-подвесе. Провода непростые: они усилены кевларовым коаксиальным кабелем. Это необходимо, ведь длина подвесов-струн для ламп может быть значительной — до 22 метров. И без усиления провод будет сильно провисать.

Вся струнная система крепится к стенам или потолку специальными небольшими фиксаторами в цвет кабеля. Блок питания устанавливается на стене или на полу, там, где есть вывод электричества, то есть рядом с розеткой. Благодаря этому владельцы могут сами решать, где именно будет проходить их кабель, протянуть его в любое место комнаты и разместить светодиодную лампу так, как хочется.


В итоге из черных проводов-струн и нескольких ламп, которые могут быть декорированы плафонами разной формы, можно создать на стенах и потолке четкий геометрический узор. Особенно эффектно он выглядит на светлых, просто окрашенных или оштукатуренных стенах. Собирается система благодаря фиксаторам быстро и просто, справится даже непрофессионал. Вариантов композиций из проводов и различных ламп много, можно подключить диммирование через Bluetooth, так что система мобильного освещения еще и «умная».

Дизайнеры уверены, что мобильные светильники станут прекрасным графическим акцентом в минималистичном, современном интерьере. Они идеально подходят для интерьеров в стиле лофт и хай-тек. Но и в неоклассике, в стиле фьюжн композиции из мобильных светильников тоже будут уместны. Главное, выбрать оптимальное размещение проводов. Можно разместить кабели, например, в строгой линейной композиции.


Плюсов у мобильной системы освещения много. Однако пока цена таких дизайнерских светильников, несмотря на их кажущуюся простоту и лаконичность, достаточно высока. А выбор на нашем рынке ограничен. Кроме того, не всем нравится, когда проводка выставлена на показ. Такой вариант «кабельной геометрии» все же не подходит к классическим интерьерам, мягкому провансу и другим историческим стилям. Это действительно очень современный, высокотехнологичный вариант освещения, который и выглядит соответствующим образом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенности модных струнных светильников, которые придумали дизайнеры, для тех, кому лень делать проект электрики.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Здесь нечему ломаться и нечему гореть». ППШ попытались уничтожить стрельбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика