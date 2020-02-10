Мобильное освещение: как выглядят светильники, которые можно повесить без штробления стен

Источник материала: Tut.by

Мобильные светильники, которые легко размещаются в любом месте комнаты, специально придумали для тех, кто во время ремонта «забыл» о проекте системы освещения. С помощью этих современных приборов свет будет в той части жилья, где вам вздумается — без штробления. Ресурс 4living.ru рассказывает о необычном и стильном струнном (мобильном) освещении.





Тросовые (струнные) системы освещения — новое слово в сфере осветительных приборов для жилых помещений. Это, как правило, небольшие светильники, подвешенные на гибких тросах (струнах). Соответственно, свет можно направлять в одну точку комнаты, а потом перемещать в другую. Благодаря такой системе происходит значительная экономия на многочисленных добавочных бра и светильниках.





Придумали мобильное освещение европейские промышленные дизайнеры. Они оценили все сложности, которые могут возникнуть из-за несвоевременной планировки системы освещения дома или в связи с перестановкой, перепланировкой квартиры. И создали светильники, которые позволяют поменять расположение источника света безболезненно и быстро, без штробления стен и других существенных усилий.

Среди известных сегодня производителей мобильных осветительных приборов — испанский бренд VIBIA. Для него струнные светильники разрабатывал дизайнер Арик Леви (Arik Levy).

Его светильник представляет собой систему из одного или нескольких подвижных проводов (электрических кабелей). Струны фиксируются в нужном положении с помощью миниатюрных крепежных элементов. Эти подвесы (от 200 см до 257 см в зависимости от модели) можно свободно размещать на поверхностях потолка или стен. Черные кабели с миниатюрными светодиодными светильниками на концах соединяются в едином электрическом блоке в форме круга. Этот блок крепят на потолок или стену, где есть электрический вывод, а композицию из светильников на черных «струнах» придумывает сам владелец. Мобильные струны-кабели делают процесс организации освещения по-настоящему творческим.





Еще большую известность получил итальянский производитель FLOS, для которого серию систем мобильного освещения создал дизайнер Майкл Анастасиадис (Michael Anastassiades), которого в Париже на выставке Maison & Objet назвали дизайнером года.

На ее создание дизайнера вдохновили линии электропередачи, которые он наблюдал во время путешествий на поезде. Светильники простых геометрических форм и темные провода складываются в строгий рисунок, своеобразный чертеж в 3-мерном пространстве. Они создают ощущение динамики и движения. Светильники дают мягкий рассеянный свет благодаря поликарбонатному диффузору.

Как это выглядит? Обычно — как небольшая светодиодная, экономичная лампочка на длинном проводе-подвесе. Провода непростые: они усилены кевларовым коаксиальным кабелем. Это необходимо, ведь длина подвесов-струн для ламп может быть значительной — до 22 метров. И без усиления провод будет сильно провисать.

Вся струнная система крепится к стенам или потолку специальными небольшими фиксаторами в цвет кабеля. Блок питания устанавливается на стене или на полу, там, где есть вывод электричества, то есть рядом с розеткой. Благодаря этому владельцы могут сами решать, где именно будет проходить их кабель, протянуть его в любое место комнаты и разместить светодиодную лампу так, как хочется.





В итоге из черных проводов-струн и нескольких ламп, которые могут быть декорированы плафонами разной формы, можно создать на стенах и потолке четкий геометрический узор. Особенно эффектно он выглядит на светлых, просто окрашенных или оштукатуренных стенах. Собирается система благодаря фиксаторам быстро и просто, справится даже непрофессионал. Вариантов композиций из проводов и различных ламп много, можно подключить диммирование через Bluetooth, так что система мобильного освещения еще и «умная».

Дизайнеры уверены, что мобильные светильники станут прекрасным графическим акцентом в минималистичном, современном интерьере. Они идеально подходят для интерьеров в стиле лофт и хай-тек. Но и в неоклассике, в стиле фьюжн композиции из мобильных светильников тоже будут уместны. Главное, выбрать оптимальное размещение проводов. Можно разместить кабели, например, в строгой линейной композиции.





Плюсов у мобильной системы освещения много. Однако пока цена таких дизайнерских светильников, несмотря на их кажущуюся простоту и лаконичность, достаточно высока. А выбор на нашем рынке ограничен. Кроме того, не всем нравится, когда проводка выставлена на показ. Такой вариант «кабельной геометрии» все же не подходит к классическим интерьерам, мягкому провансу и другим историческим стилям. Это действительно очень современный, высокотехнологичный вариант освещения, который и выглядит соответствующим образом.