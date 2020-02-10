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Архитектурное великолепие. В ОАЭ проходит фестиваль света

10.02.2020 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. В городе Шарджа в ОАЭ проходит фестиваль света. Праздник проводится уже десятый год и привлекает множество туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архитектурное великолепие. В ОАЭ проходит фестиваль света

Зрители могут полюбоваться архитектурным великолепием города, которое подчеркивают расположенные у исторических комплексов, мечетей и университетских кампусов световые установки. И все это под музыкальное сопровождение. В создании световых шоу принимали участие постановщики и режиссеры из разных стран мира. Продлится фестиваль до 15 февраля.

Архитектурное великолепие. В ОАЭ проходит фестиваль света

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Новости ОАЭ. В городе Шарджа в ОАЭ проходит фестиваль света. Праздник проводится уже десятый год и привлекает множество туристов, сообщили в программе Новости «24...
 
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