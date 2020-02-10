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Архитектурное великолепие. В ОАЭ проходит фестиваль света
Источник материала: СТВ
Новости ОАЭ. В городе Шарджа в ОАЭ проходит фестиваль света. Праздник проводится уже десятый год и привлекает множество туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрители могут полюбоваться архитектурным великолепием города, которое подчеркивают расположенные у исторических комплексов, мечетей и университетских кампусов световые установки. И все это под музыкальное сопровождение. В создании световых шоу принимали участие постановщики и режиссеры из разных стран мира. Продлится фестиваль до 15 февраля.
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Новости ОАЭ. В городе Шарджа в ОАЭ проходит фестиваль света. Праздник проводится уже десятый год и привлекает множество туристов, сообщили в программе Новости «24...
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