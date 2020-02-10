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В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

10.02.2020 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 февраля в Минске прошел городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Победители районных этапов встретились на льду специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию. 

За возможность представить столицу на республиканских соревнованиях сразились 9 команд. Для спортсменов младшей возрастной группы – это отличная возможность проявить себя и получить опыт. Соревнования продлятся несколько дней. Сегодня же первую игру открыли команды «Метеор» Октябрьского района и «Торнадо» Заводского – они же победители прошлогодней «Золотой шайбы». Несмотря на свой юный возраст, хоккеисты четко настроены на борьбу. Поддержку им обеспечили родные, друзья и школьные наставники. 


В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Арсений Цыганков, участник команды «Сокол» Ленинского района:
На турнир настроены, настроены побеждать. Отличные тренировки мы делали на бросковую, на упражнения, чтобы развивались.

В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Роман Бондарук, второй секретарь городской организации БРСМ:
Именно с таких маленьких лет нужно завлекать молодежь участвовать в таких спортивных соревнованиях. На сегодняшний день это активная поддержка в игре по хоккею. 

В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»


Василий Касач, заместитель начальника управления физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:
На первом этапе, то есть на районном, у нас приняло участие около 45 команд, это около 500 участников. Эти цифры говорят, что турнир популярен.

История соревнований среди любительских подростковых команд в Беларуси насчитывает более 20 лет. Турнир был возрожден по инициативе главы государства. Президентский спортивный клуб входит в число организаторов «Золотой шайбы». Республиканские соревнования по хоккею пройдут в начале марта. Каждая область представит свою команду.

Люди в материале: Арсений Цыганков, Роман Бондарук, Василий Касач
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 февраля в Минске прошел городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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