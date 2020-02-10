﻿ Билл Гейтс купил экологичную 112-метровую яхту за $644 миллионов. 21.by
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Билл Гейтс купил экологичную 112-метровую яхту за $644 миллионов

10.02.2020 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable. 



112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа. На судне также находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кинотеатр, спа-центр, тренажерный зал, салон красоты, вертолетная и смотровая площадки. 

Яхта стала первым подобным судном, полностью работающем на водороде, что делает ее безопасной для экологии. Sinot Aqua может проплыть 6500 км без дозаправки с максимальной скоростью 31 км/ч, пишет УНИАН.
 
 
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112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа.
 
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